Временно оккупированный Крым полностью остался без электроснабжения из-за аварии на энергетических объектах за пределами полуострова. О масштабном отключении сообщили оккупационные энергетические предприятия "Севастопольэнерго" и "Крымэнерго".

По информации агентства "ASTRA", об отключении электроэнергии на всей территории Крымского полуострова также сообщила компания "Крымэнерго". Эту информацию подтверждают и российские СМИ.

"В связи с аварией на энергообъектах за пределами нашего региона Севастополь остался без электроснабжения. До нормализации ситуации, чтобы избежать повреждений, просим отключить электроприборы от сети. Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. О дальнейших изменениях сообщим дополнительно", — говорится в сообщении предприятия.

По предварительным данным, причиной масштабного отключения стала авария на энергетических объектах за пределами полуострова. При этом энергетические предприятия не уточнили, где именно произошла авария, какие объекты пострадали и что стало причиной неисправности.

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Жителей Севастополя попросили отключить бытовые приборы от электросети до стабилизации напряжения. Такая рекомендация связана с риском повреждения техники во время восстановления электроснабжения.

Энергетики заявили, что работают над восстановлением электроснабжения. Однако конкретных сроков восстановления не назвали.

Нынешнее отключение электроэнергии происходит на фоне предыдущих проблем с электроснабжением на оккупированном полуострове. Ранее Фокус сообщал, что часть оккупированного Крыма осталась без света и воды из-за проблем с энергоснабжением и водопроводными сетями.

Кроме того, Фокус сообщал о предыдущем масштабном блэкауте на полуострове, когда без электричества остались оккупированные населенные пункты. Тогда причины отключения также связывали с проблемами в энергетической инфраструктуре за пределами Севастополя.