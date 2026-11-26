Виявляється, що більше як половина іноземців, що йдуть воювати за РФ, знають про це заздалегідь. Під примусом підписують контракт тільки 1,7% опитаних полонених ГУР.

Більшість опитаних іноземців погоджувалися служити в російській армії заради цілком конкретних вигод: отримання громадянства РФ, грошей, соціальних пільг або можливості вийти з місць позбавлення волі. Водночас лише невелика частина заявила, що підписала контракт через примус, йдеться у статистиці ГУР Міноборони України, згідно з даними проєкту "Хочу жити".

Чи знали іноземці, що їх відправлять воювати проти України

Згідно з результатами опитування, 49,2% респондентів ще до підписання контракту знали, що братимуть участь у війні проти України. Ще 14,8% здогадувалися про це. Таким чином, загалом 64% опитаних принаймні розуміли, що їхня служба може бути пов'язана з бойовими діями проти України.

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Водночас лише 1,7% заявили, що підписали контракт під примусом.

Окремо респондентів запитували, чи розуміли вони справжні умови майбутньої служби. Лише 10,2% повідомили, що усвідомили: їх ввели в оману щодо участі у війні.

Ці результати ставлять під сумнів твердження про те, що більшість іноземців потрапляє до російської армії виключно через обман або примус. Значна частина опитаних знала або принаймні здогадувалася про характер майбутньої служби.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Навіщо іноземці підписували контракти з російською армією

Основними причинами вступу до збройних сил РФ стали матеріальні та особисті інтереси. Найчастіше іноземці розраховували отримати російське громадянство. Саме 46.7% полонених з інших країн назвали це як мотивацію, щоб йти на фронт. Ще 19.9% погодились в обмін на вихід із в'язниці або щоб уникнення кримінального переслідування. 17.9% хотіли заробити більше грошей, а 11,6% розраховували отримати соціальні виплати та пільги.

Водночас 15,2% опитаних прямо заявили, що добровільно вступили до російської армії через підтримку дій РФ.

Таким чином, результати опитування демонструють, що російське громадянство та матеріальні стимули відігравали значну роль у залученні іноземців до війська.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Як іноземці потрапляли в український полон

Окремий блок дослідження стосувався обставин потрапляння іноземних військовослужбовців до українського полону. Згідно з оприлюдненими даними, 48,8% опитаних потрапили в полон унаслідок поранення.

Це означає, що майже половина респондентів опинилася в полоні не через добровільну здачу, а після отримання бойових травм.

Водночас у проєкті "Хочу жити" звернули увагу на розбіжність між тим, що іноземці розраховували отримати від служби в Росії, та їхнім фактичним становищем після потрапляння в полон. За оцінкою авторів повідомлення, розмови про обман нерідко починаються вже після того, як початкові очікування щодо служби, громадянства чи виплат не справджуються.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Чому майже 80% полонених хочуть повернутися до Росії

Ще один показник опитування стосується планів іноземних військовополонених після можливого обміну. 79,3% респондентів заявили, що хочуть повернутися до Росії. Цей результат привертає увагу з огляду на те, що для багатьох опитаних саме отримання російського громадянства було головною причиною підписання військового контракту.

Виходить, що навіть після участі у війні проти України та потрапляння в полон більшість опитаних не відмовилася від наміру повернутися до РФ.

Скільки іноземців воюють у складі армії РФ

Проблема залучення іноземних громадян до російської армії має значно ширший масштаб, ніж випадки, представлені в опитуванні.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 1 жовтня 2026 року було встановлено особи 45 959 іноземців зі 151 країни, які підписали контракти зі збройними силами Росії. Про це повідомляли українські офіційні структури.

За інформацією української сторони, Росія активно залучає громадян країн Африки, Азії та Латинської Америки. Для вербування використовують обіцянки високих заробітків, російського громадянства, соціальних переваг та можливості працевлаштування.

Раніше Фокус розповідав, як Росія вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України, зокрема пропонуючи їм цивільну роботу, навчання та високу зарплату.

Також Фокус писав про іноземних військовополонених, які хочуть повернутися до Росії, але Москва не поспішає забирати їх під час обмінів.