Оказывается, что более половины иностранцев, отправляющихся воевать на стороне РФ, знают об этом заранее. Под принуждением подписывают контракт лишь 1,7 % опрошенных пленных ГУР.

Большинство опрошенных иностранцев соглашались служить в российской армии ради вполне конкретных выгод: получения гражданства РФ, денег, социальных льгот или возможности выйти из мест лишения свободы. В то же время лишь небольшая часть заявила, что подписала контракт под принуждением, говорится в статистике ГУР Минобороны Украины, согласно данным проекта "Хочу жить".

Знали ли иностранцы, что их отправят воевать против Украины?

Согласно результатам опроса, 49,2 % респондентов ещё до подписания контракта знали, что будут участвовать в войне против Украины. Еще 14,8% догадывались об этом. Таким образом, в целом 64% опрошенных, по крайней мере, понимали, что их служба может быть связана с боевыми действиями против Украины.

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В то же время лишь 1,7 % заявили, что подписали контракт под принуждением.

Отдельно респондентов спрашивали, понимали ли они реальные условия предстоящей службы. Лишь 10,2 % сообщили, что осознали: их ввели в заблуждение относительно участия в войне.

Эти результаты ставят под сомнение утверждение о том, что большинство иностранцев попадает в российскую армию исключительно в результате обмана или принуждения. Значительная часть опрошенных знала или, по крайней мере, догадывалась о характере предстоящей службы.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Зачем иностранцы подписывали контракты с российской армией

Основными причинами вступления в вооруженные силы РФ стали материальные и личные интересы. Чаще всего иностранцы рассчитывали получить российское гражданство. Именно 46,7 % пленных из других стран назвали это в качестве мотивации для того, чтобы идти на фронт. Еще 19,9% согласились в обмен на освобождение из тюрьмы или во избежание уголовного преследования. 17,9% хотели заработать больше денег, а 11,6% рассчитывали получить социальные выплаты и льготы.

В то же время 15,2 % опрошенных прямо заявили, что добровольно вступили в российскую армию из-за поддержки действий РФ.

Таким образом, результаты опроса показывают, что российское гражданство и материальные стимулы играли значительную роль в привлечении иностранцев в армию.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Как иностранцы попадали в украинский плен

Отдельный раздел исследования был посвящён обстоятельствам попадания иностранных военнослужащих в украинский плен. Согласно обнародованным данным, 48,8 % опрошенных попали в плен в результате ранения.

Это означает, что почти половина респондентов оказалась в плену не в результате добровольной сдачи, а после получения боевых ранений.

В то же время в проекте "Хочу жить" обратили внимание на расхождение между тем, что иностранцы рассчитывали получить от службы в России, и их фактическим положением после попадания в плен. По оценке авторов сообщения, разговоры об обмане нередко начинаются уже после того, как первоначальные ожидания относительно службы, гражданства или выплат не оправдываются.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Почему почти 80 % пленных хотят вернуться в Россию

Еще один показатель опроса касается планов иностранных военнопленных после возможного обмена. 79,3 % респондентов заявили, что хотят вернуться в Россию. Этот результат привлекает внимание, учитывая, что для многих опрошенных именно получение российского гражданства было главной причиной подписания военного контракта.

Получается, что даже после участия в войне против Украины и попадания в плен большинство опрошенных не отказались от намерения вернуться в РФ.

Сколько иностранцев воюют в составе армии РФ

Проблема привлечения иностранных граждан в российскую армию имеет гораздо более широкий масштаб, чем случаи, представленные в опросе.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по состоянию на 1 октября 2026 года были установлены личности 45 959 иностранцев из 151 страны, подписавших контракты с вооружёнными силами России. Об этом сообщали украинские официальные структуры.

По информации украинской стороны, Россия активно привлекает граждан стран Африки, Азии и Латинской Америки. Для вербовки используются обещания высоких заработков, российского гражданства, социальных льгот и возможности трудоустройства.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Россия вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины, в частности предлагая им работу в гражданской сфере, обучение и высокую зарплату.

Кроме того, Фокус писал об иностранных военнопленных, которые хотят вернуться в Россию, но Москва не спешит забирать их в ходе обменов.