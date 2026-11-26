За словами заступника командувача угруповання військ "Центр" Максима Жоріна, війська армії РФ наразі не мають можливості значно просуватися в напрямку Слов’янська, Краматорська та Лимана, але продовжують тиснути на українські позиції на цих напрямках.

Армія РФ до початку зими планувала вийти до Краматорська та Слов’янська. Втім через дії Сил оборони окупанти тепер повинні зосереджуватися на стабілізації власних позицій, а не на подальшому просуванні. Про це заявив заступник командувача угруповання військ "Центр" підполковник Максим Жорін в інтерв’ю проєкту "Третя світова".

Сили оборони зруйнували плани окупантів

"Ворог хотів уже бути в Краматорську і Слов’янську на цей момент. Але ми зараз знаходимося в тій точці, коли він місцями думає взагалі про стабілізацію своєї ситуації, а не про просування", — зазначив Жорін.

Він розповів, що у зоні відповідальності Третього армійського корпусу завдання армії РФ зараз полягає в тому, щоб зупинити просування українських військ і стабілізувати власне становище. Для цього ворогу доводиться перекидати сили, ресурси та увагу з інших ділянок фронту, зокрема зі Слов’янського, Краматорського, Дружківського та Костянтинівського напрямків.

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Ситуація поблизу Краматорська та Слов'янська на мапі DeepState Фото: deepstatemap.live

"Задачі, які ставили росіяни на цей період, повністю зруйновані, вони вже не зможуть їх втілити", — підкреслив заступник командувача.

Він Жорін підкреслив, що війська армії РФ наразі не мають можливості значно просуватися в напрямку Слов’янська, Краматорська та Лимана, але продовжують тиснути на українські позиції на цих напрямках.

"Тиснути можливості ворог має, але можливості хоч якогось суттєвого просування зараз, принаймні в напрямку Краматорська, Слов’янська, Лимана, він взагалі не має", — сказав Жорін.

Водночас Жорін додав, що Сили оборони готують нові операції за зразком "Вівальді", які, за його оцінкою, можуть дати ще кращий результат.

У Генштабі повідомляють, що станом на ранок 26 листопада на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак у районах населених пунктів Лиман, Зарічне та Діброва.

Крім цього, на Слов’янському напрямку загарбники здійснили дві атаки, у районі Озерного та в бік Пискунівки. А на Краматорському напрямку — відбили одну атаку ворога у бік Малинівки.

РФ знищує Краматорськ

Водночас підполковник зазначив, що на Костянтинівському та Дружківському напрямках ситуація складніша. За словами військового, через неможливість увійти до Краматорська або обійти його, окупанти посилено знищують місто, застосовуючи різні види озброєння.

"Місто зазнає дуже суттєвих руйнувань, і зараз навіть більше, ніж Слов’янськ. Його знищують, працює і FPV, і ракети і КАБи, все на світі, тому що зайти в нього не може, обійти його не може і просто починає його руйнувати", — наголосив заступник командувача.

Він додав, що Краматорськ значно змінився через російські обстріли: місцевих жителів майже не видно на вулицях, а саме місто перетворюється на руїни.

Пошкоджена багатоповерхівка в Краматорську після атаки РФ Фото: ДСНС

Десантник і військовий оглядач-блогер "Мучной" у своєму Telegram-каналі повідомив, що українські воїни продовжують бойову роботу на Краматорському напрямку — на рубежі Васютинське — Тихонівка — Малинівка.

"Ситуація на цій ділянці залишається динамічною, а повного контролю над усіма населеними пунктами наразі ще не встановлено", — повідомив він.

Зокрема, у Малинівці, за словами військового, нещодавно зафікували ураження сил противника. Водночас певну присутність і контроль у межах населеного пункту ворог ще зберігає, тому говорити про його остаточне зачищення поки зарано.

"Мучной" додав, що окрему увагу привертає логістичне сполучення між Тихонівкою та частиною Васютинського. Його порушення могло б ускладнити забезпечення ворожих сил на цій ділянці. Загалом робота на рубежі продовжується, підкреслив він.

Нагадаємо, штурм Добропілля слід очікувати найближчим часом, хоча просування в цьому напрямку дається РФ з великими труднощами, зазначає військовий аналітик Костянтин Машовець. Він детально описує ситуацію на цій ділянці фронту, де росіяни мають хоча б якийсь прогрес, та оцінює можливість українського контрудару.

Фокус писав, що тактичні просування окремих підрозділів Сил оборони України на Курщині не свідчать про початок масштабного наступу та не змінюють ситуацію на оперативному рівні.