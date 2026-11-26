По словам заместителя командующего группировкой войск "Центр" Максима Жорина, войска армии РФ в настоящее время не имеют возможности значительно продвигаться в направлении Славянска, Краматорска и Лимана, но продолжают оказывать давление на украинские позиции на этих направлениях.

Армия РФ до начала зимы планировала выйти к Краматорску и Славянску. Однако из-за действий Сил обороны оккупанты теперь вынуждены сосредоточиться на стабилизации своих позиций, а не на дальнейшем продвижении. Об этом заявил заместитель командующего группировкой войск "Центр" подполковник Максим Жорин в интервью проекту "Третья мировая".

Силы обороны сорвали планы оккупантов

"Враг уже хотел быть в Краматорске и Славянске к этому моменту. Но сейчас мы находимся в той точке, когда он местами думает вообще о стабилизации своей ситуации, а не о продвижении", — отметил Жорин.

Он рассказал, что в зоне ответственности Третьего армейского корпуса задача армии РФ сейчас заключается в том, чтобы остановить продвижение украинских войск и стабилизировать собственное положение. Для этого врагу приходится перебрасывать силы, ресурсы и внимание с других участков фронта, в частности со Славянского, Краматорского, Дружковского и Константиновского направлений.

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Ситуация в окрестностях Краматорска и Славянска на карте DeepState Фото: deepstatemap.live

"Задачи, которые ставили россияне на этот период, полностью сорваны, они уже не смогут их реализовать", — подчеркнул заместитель командующего.

Он, Жорин, подчеркнул, что войска армии РФ пока не имеют возможности значительно продвигаться в направлении Славянска, Краматорска и Лимана, но продолжают оказывать давление на украинские позиции на этих направлениях.

"У врага есть возможности для наступления, но возможности для какого-либо существенного продвижения сейчас, по крайней мере в направлении Краматорска, Славянска и Лимана, у него вообще нет", — сказал Жорин.

В то же время Жорин добавил, что Силы обороны готовят новые операции по образцу "Вивальди", которые, по его оценке, могут дать ещё лучший результат.

В Генштабе сообщают, что по состоянию на утро 26 ноября на Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак в районах населенных пунктов Лиман, Заречное и Диброва.

Кроме того, на Славянском направлении захватчики совершили две атаки — в районе Озерного и в сторону Пискуновки. А на Краматорском направлении — отразили одну атаку врага в сторону Малиновки.

Россия уничтожает Краматорск

В то же время подполковник отметил, что на Константиновском и Дружковском направлениях ситуация сложнее. По словам военного, из-за невозможности войти в Краматорск или обойти его оккупанты усиленно разрушают город, применяя различные виды вооружения.

"Город подвергается очень серьезным разрушениям, и сейчас даже в большей степени, чем Славянск. Его уничтожают: применяются и FPV, и ракеты, и КАБы — всё, что только есть, потому что зайти в него невозможно, обойти его невозможно, и просто начинают его разрушать", — подчеркнул заместитель командующего.

Он добавил, что Краматорск значительно изменился из-за российских обстрелов: местных жителей почти не видно на улицах, а сам город превращается в руины.

Поврежденное многоэтажное здание в Краматорске после атаки РФ Фото: ГСЧС

Десантник и военный обозреватель-блогер "Мучной" в своём Telegram-канале сообщил, что украинские военные продолжают боевые действия на Краматорском направлении — на рубеже Васютинское — Тихоновка — Малиновка.

"Ситуация на этом участке остается динамичной, а полный контроль над всеми населенными пунктами пока еще не установлен", — сообщил он.

В частности, в Малиновке, по словам военного, недавно было зафиксировано нанесение удара по силам противника. В то же время враг по-прежнему сохраняет определенное присутствие и контроль в пределах населенного пункта, поэтому говорить о его окончательной зачистке пока рано.

"Мучной" добавил, что особое внимание привлекает логистическое сообщение между Тихоновкой и частью Васютинского. Его нарушение могло бы затруднить снабжение вражеских сил на этом участке. В целом работа на рубеже продолжается, подчеркнул он.

Напомним, что штурм Доброполья следует ожидать в ближайшее время, хотя продвижение в этом направлении дается РФ с большим трудом, отмечает военный аналитик Константин Машовец. Он подробно описывает ситуацию на этом участке фронта, где россияне добиваются хотя бы какого-то прогресса, и оценивает возможность украинского контрудара.

Издание Фокус сообщило, что тактические продвижения отдельных подразделений Сил обороны Украины в Курской области не свидетельствуют о начале масштабного наступления и не меняют ситуацию на оперативном уровне.