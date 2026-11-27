Над розробкою гіперзвукової зброї LRHW Dark Eagle працювали з 2019 року і двічі переносили дедлайни. В підсумку одна ракета LRHW AUR для Dark Eagle може коштувати у чотири рази більше, ніж російський "Циркон".

Керівник збройних закупівель (PAE Fires) армії США Френк Лозано (Frank J. Lozano) повідомив про те, що американська армія отримала на озброєння батарею гіперзвукової зброї великої дальності (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) Dark Eagle. Топпосадовець в інтерв'ю медіа Breaking Defense заявив, що військові отримали "усе необхідне для використання, боротьби та перемоги", але не уточнив, де саме розгорнули нові засоби ураження.

Медіа написало, що інформація від Лозано про LRHW Dark Eagle надійшла 19 листопада 2026 року. Зі слів головного закупівельника армії США, Пентагон отримав "бойовий потенціал, який можна розгорнути та застосувати в будь-якій точці світу".

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"Лозано відмовився розкрити, коли й де була розгорнута перша батарея, надавши мало деталей про цю віху, окрім підтвердження того, що зброя готова до використання та перебуває в робочому стані", — ідеться у матеріалі.

Breaking Defense розповіли про негаразди з розробкою LRHW Dark Eagle, які мала армія США. Вперше про появу американської гіперзвукової зброї стало відомо у 2023 році, але виникли механічні проблеми з пусковою установкою. Потім дату перенесли на вересень 2025 року, але терміни знов змістили. Ще у жовтні 2026 року Пентагон відповів агентству Bloomberg, що не може підтвердити введення в експлуатацію Dark Eagle, оскільки потрібно провести "додаткове навчання та перевірки". На питання про те, чому виникла неузгодженість з жовтневою ситуацією, Лозано пояснив, що "сфера розвивається дуже швидко".

Гіперзвукова зброя — що відомо про LRHW Dark Eagle

LRHW Dark Eagle — це гіперзвукова зброя великої дальності, над якою працювали з 2019 року. Головний підрядник — Lockheed Martin. Засіб ураження, яку запускають пускові установки, — це двоступенева ракета LRHW AUR. Перший ступінь — це розгінний блок, який виводять на висоту в кілька десятків кілометрів та розганяє до гіперзвукової швидкості (5 Махів). Другий ступінь — планер, який скеровує ракету до цілі. ВМС США запускатимуть ракети з есмінців класу Zumwalt та підводних човнів класу Virginia, але є наземні пускові.

"Один Dark Eagle складається з чотирьох транспортно-монтованих пускових установок на причепі, кожна з яких несе два повністю заряджені снаряди плюс контейнери, а також з оперативного центру батареї та допоміжної машини", — розповіло медіа.

Крім того, уточнили, що батарею могли розгорнути на об'єднаній базі Льюїс-Маккорд у Вашингтоні. Зі слів Лозано, армія США незабаром може отримати ще дві батареї, але він не може сказати, коли це станеться.

Гіперзвукова зброя — пускова установка та ракета LRHW Dark Eagle

Основні характеристики Dark Eagle

швидкість — близько 6115 км/год (5 Махів);

дальність — до 2700 км;

орієнтовна вартість ракети LRHW AUR для Dark Eagle — близько 41 млн дол. (орієнтовно). Зауважмо, вартість російських аналогів — — 2,5-4,5 млн дол. за "Кинджал" та до 5,4-10 млн дол. за "Циркон".

Гіперзвукова зброя — орієнтовна ціна ракета LRHW AUR для Dark Eagle Фото: Бюджетне управління Конгресу США

Профільне медіа Defense Express у 2024 році зауважило, що у США справді розробили LRHW Dark Eagle, але пускову установки "жодного разу не працювали вдало". Тим часом РФ вже використовує гіперзвукову зброю для ударів по Україні. Зокрема, російська армія має гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", які запускаються з літаків МіГ-31, мають швидкість до 10 Махів, дальність близько 2000 км. Крім того, є гіперзвукові крилаті ракети "Циркон" зі швидкістю до 7 Махів, дальністю до 1000 км.

Нагадуємо, 20 листопада стало відомо про перше використання лазерної зброї в Україні для збиття "Шахедів" РФ.