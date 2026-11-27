Над разработкой гиперзвукового оружия LRHW Dark Eagle работали с 2019 года и дважды переносили сроки сдачи. В итоге одна ракета LRHW AUR для Dark Eagle может стоить в четыре раза дороже, чем российский "Циркон".

Руководитель отдела вооруженных закупок (PAE Fires) армии США Фрэнк Лозано (Frank J. Lozano) сообщил, что американская армия приняла на вооружение батарею гиперзвукового оружия большой дальности (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) Dark Eagle. Топ-чиновник в интервью изданию Breaking Defense заявил, что военные получили "все необходимое для использования, ведения боевых действий и победы", но не уточнил, где именно были развернуты новые средства поражения.

В СМИ сообщили, что информация от Лозано о LRHW Dark Eagle поступила 19 ноября 2026 года. По словам главного закупщика армии США, Пентагон получил "боевой потенциал, который можно развернуть и применить в любой точке мира".

Видео дня

"Лозано отказался раскрыть, когда и где была развернута первая батарея, предоставив мало подробностей об этом событии, кроме подтверждения того, что оружие готово к использованию и находится в рабочем состоянии", — говорится в материале.

Издание Breaking Defense рассказало о проблемах с разработкой LRHW Dark Eagle, с которыми столкнулась армия США. Впервые о появлении американского гиперзвукового оружия стало известно в 2023 году, но возникли механические проблемы с пусковой установкой. Затем дату перенесли на сентябрь 2025 года, но сроки вновь сдвинули. Еще в октябре 2026 года Пентагон ответил агентству Bloomberg, что не может подтвердить ввод в эксплуатацию Dark Eagle, поскольку необходимо провести "дополнительные учения и проверки". На вопрос о том, почему возникла несогласованность с октябрьской ситуацией, Лозано объяснил, что "сфера развивается очень быстро".

Гиперзвуковое оружие — что известно о LRHW Dark Eagle

LRHW Dark Eagle — это гиперзвуковое оружие большой дальности, над созданием которого велась работа с 2019 года. Главный подрядчик — Lockheed Martin. Средство поражения, запускаемое с пусковых установок, — это двухступенчатая ракета LRHW AUR. Первая ступень — это разгонный блок, который выводится на высоту в несколько десятков километров и разгоняется до гиперзвуковой скорости (5 Махов). Вторая ступень — планер, который направляет ракету к цели. ВМС США будут запускать ракеты с эсминцев класса Zumwalt и подводных лодок класса Virginia, но есть и наземные пусковые установки.

"Один Dark Eagle состоит из четырех транспортно-монтажных пусковых установок на прицепе, каждая из которых несет два полностью заряженных снаряда плюс контейнеры, а также из оперативного центра батареи и вспомогательной машины", — сообщили СМИ.

Кроме того, уточнили, что батарею могли развернуть на объединенной базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне. По словам Лозано, армия США в ближайшее время может получить еще две батареи, но он не может сказать, когда это произойдет.

Гиперзвуковое оружие — пусковая установка и ракета LRHW Dark Eagle

Основные характеристики Dark Eagle

скорость — около 6115 км/ч (5 Махов);

дальность — до 2700 км;

ориентировочная стоимость ракеты LRHW AUR для Dark Eagle — около 41 млн долл. (ориентировочно). Отметим, стоимость российских аналогов — 2,5-4,5 млн долл. за "Кинжал" и до 5,4-10 млн долл. за "Циркон".

Гиперзвуковое оружие — стоимость ракет LRHW AUR для Dark Eagle Фото: Бюджетное управления Конгресса США

Специализированное издание Defense Express в 2024 году отметило, что в США действительно разработали LRHW Dark Eagle, но пусковые установки "ни разу не сработали должным образом". Между тем РФ уже использует гиперзвуковое оружие для нанесения ударов по Украине. В частности, российская армия располагает гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускаются с самолетов МиГ-31, развивают скорость до 10 Махов и имеют дальность около 2000 км. Кроме того, имеются гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" со скоростью до 7 Махов и дальностью до 1000 км.

Напоминаем, что 20 ноября стало известно о первом применении лазерного оружия в Украине для сбивания "Шахедов" РФ.