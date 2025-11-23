Гиперзвук на 6 Махов против Сум: зачем РФ тестирует ракету "Циркон" на украинцах

В течение российско-украинской войны Москва четыре раза наносила удар гиперзвуковыми ракетами "Циркон" по Украине — дважды в 2024 году по Киеву и дважды в 2025 по Сумам. При этом ГУР сообщил, что Россия способна производить до 10 "Цирконов" в месяц. Почему россияне якобы "экономят" гиперзвуковые средства поражения?

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" создавалась как противокорабельная ракета, но Кремль пытается доработать ее для применения против наземных целей.

Фокус перевел статью "Зачем Россия применяет "Циркон" против Украины?" аналитика по вопросам национальной безопасности Брэндона Дж. Вайхерта для портала The National Interest. В статье аналитик попытался ответить на вопрос о причине ударов сверхсовременными противокорабельными по наземным целям и выяснить, какие особенности "Циркона" угрожают Западу.

Россия — мировой лидер по количеству гиперзвуковых вооружений, готовых к применению. Одним из таких видов оружия является гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 "Циркон". Хотя эта ракета разрабатывалась для флота, чтобы проникать сквозь системы обороны западных авианосных ударных групп на высокой скорости, по имеющимся данным, одна из таких ракет была недавно применена ВС РФ во время атаки против украинских сухопутных войск в районе мыса Чауда.

Целью атаки была Сумская область на северо-востоке Украины. Удар якобы был нацелен на "объекты критической инфраструктуры". Хотя ракета изначально предназначалась для применения в море, россияне, вероятно, хотели послать Киеву и его иностранным партнерам сигнал о том, что Москва не потерпит нового статус-кво в войне в Украине.

Последний раз россияне применили "Циркон" 21 августа, также в Сумской области. Но тогда ракета не достигла намеченной цели.

Почему Россия запускает гиперзвуковые ракеты именно сейчас

На самом деле смысл применения этого оружия не сводится к атакам на цели на территории Украины. Скорее, это неявный способ испытать оружие в реальных боевых условиях. Кроме того, такое использование свидетельствует о чрезвычайной гибкости российской системы "Циркон": ее можно легко применить не только против морских, но и против наземных целей.

Применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" против наземных целей ставит перед Украиной и НАТО сложную задачу по обеспечению ПВО. К тому же оно еще больше перегружает общие возможности Украины в области противоракетной обороны. Большинство гиперзвуковых ракет могут маневрировать на всем пути к цели, что чрезвычайно усложняет их перехват современными системами ПВО. Но, поскольку эта противокорабельная ракета все же используется и запускается с земли против других наземных целей, возможно, пришлось пойти на некоторые компромиссы в отношении ее характеристик и/или наведения.

Однако тот факт, что Россия перепрофилирует морское оружие для наземных атак, напоминает, что современное оружие становится многоцелевым. Для Соединенных Штатов и их союзников это предполагает более динамичную оценку угроз: оружие может использоваться не по первоначальному назначению.

Учитывая то, что Россия уже интегрирует свое гиперзвуковое оружие на поле боя, это делает еще более актуальной необходимость ускоренного создания систем противодействия гиперзвуковым ракетам и обосновывает инвестиции в эту сферу.

Москва сигнализирует не только Украине, но и более широкой аудитории на Западе, что ее высокотехнологичные гиперзвуковые системы — не просто демонстрация силы. Это может повлиять на сдерживание в морских регионах, например, в Арктике, Северной Атлантике или в Западном полушарии.

Что нужно знать о российской ракете "Циркон"

Российская ракета "Циркон" — это гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, разработанная "НПО машиностроения" для ВМФ России. Как отмечалось выше, ее основное назначение — противокорабельная ракета для проникновения через системы противовоздушной обороны ВМС США, в том числе Aegis. Уже известна и ее вторая роль как оружия для нанесения ударов по наземным целям.

Эти ракеты могут развивать скорость от 6 до 8 Маха. Большинство западных источников утверждают, что радиус ракеты составляет от 500 до 750 километров, в зависимости от профиля полета. Она использует инерционную навигацию (INS), спутниковую корректировку (ГЛОНАСС), радиолокационную головку наведения на конечной фазе полета и, возможно, ИК-наведение для распознавания силуэтов кораблей. Комплекс головки самонаведения до сих пор на этапе разработки и экспериментального тестирования, о чем свидетельствуют сбои при первых запусках.

"Циркон" был специально разработан для преодоления существующих систем противовоздушной обороны ВМС США. Эта ракета слишком быстрая, чтобы SM-2 или SM-6 могли ее гарантированно перехватить. К тому же ее сложнее обнаружить из-за плазменной оболочки при высоких скоростях Маха. Такое оружие уже заставляет военных стратегов НАТО пересмотреть дистанцию противостояния авианосцев, модернизировать системы радиолокационной разведки и искать способы ускорить перехватчики планирования (GPI).

Коротко говоря, "Циркон" — это самая передовая гиперзвуковая крылатая ракета, разработанная Россией. Она представляет серьезную угрозу для военно-морских сил НАТО, хотя и остается прототипом, который все еще проходит испытания. Судя по всему, Россия превращает свой гиперзвуковой арсенал из оружия престижа в боевое вооружение с практическим применением, и это будет иметь печальные последствия для Украины.

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.