МАГАТЕ оголосило про підготовку дев’ятого локального перемир’я біля Запорізької АЕС. Воно буде спрямоване на відновлення електропостачання станції.

25 листопада Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання і працює на аварійних дизель-генераторах. МАГАТЕ почало перемовини з Україною та Росією щодо припинення вогню поблизу станції задля його відновлення, повідомляє пресслужба агентства.

ЗАЕС від’єдналася від “Феросплавної-1”, останньої доступної лінії зовнішнього електропостачання. Зараз енергію станції забезпечують аварійні дизельні генератори.

“Ми знову стикаємося з відключенням зовнішнього електропостачання на ЗАЕС. Постійна залежність станції від єдиної лінії електропередачі, а також її розташування на лінії фронту в зоні активних бойових дій, призводять до вкрай нестабільного зовнішнього електропостачання”, — зазначив Рафаель Гроссі.

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Це вже 28-ме повне знеструмлення ЗАЕС від початку війни.

Нагадаємо, востаннє станція була в блекауті 20 серпня. Тоді станція також втратила зовнішнє живлення і працювала на аварійних генераторах.

Також у серпні поблизу ЗАЕС вибухнув дрон, через що загинула одна людина. Також 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих були співробітники станції та "підрядних організацій".