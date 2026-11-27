МАГАТЭ объявило о подготовке девятого локального перемирия в районе Запорожской АЭС. Оно будет направлено на восстановление электроснабжения станции.

25 ноября Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения и работает на аварийных дизель-генераторах. МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией о прекращении огня вблизи станции с целью восстановления электроснабжения, сообщает пресс-служба агентства.

ЗАЭС отключилась от "Феросплавной-1" — последней доступной линии внешнего электроснабжения. В настоящее время электроснабжение станции обеспечивают аварийные дизельные генераторы.

"Мы вновь сталкиваемся с отключением внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Постоянная зависимость станции от единственной линии электропередачи, а также её расположение на линии фронта в зоне активных боевых действий приводят к крайне нестабильному внешнему электроснабжению", — отметил Рафаэль Гросси.

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Это уже 28-е полное отключение электроэнергии на ЗАЭС с начала войны.

Напомним, что в последний раз станция оказалась в режиме блэкаута 20 августа. Тогда станция также лишилась внешнего питания и работала на аварийных генераторах.

Кроме того, в августе вблизи ЗАЭС взорвался дрон, в результате чего погиб один человек. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших были сотрудники станции и "подрядных организаций".