У бойового лазера є лише 3-4 секунди для збиття "Шахеда" РФ, який зайшов у зону ураження. Лазерні установки не стануть "срібною кулею", але посилять ППО.

Військовий оглядач та полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив в ефірі медіа "Київ 24", чи може лазерна зброя ЗСУ стати вирішальним методом боротьби з російськими "Шахедами". За оцінкою Селезньова, у роботі бойових лазерів є відчутні обмеження, тому він очікує на інші нові технологічні рішення цього типу зброї, які дозволять дешево та ефективно збивати російські БпЛА.

Лазерна зброя України — Селезньов про ефективність щодо "Шахедів" див. о 12:49

Військовий оглядач назвав появу лазерної зброї на полі бою "важливим кроком на посилення нашої спроможності відбивати ворожі ракети та дронові атаки". Втім ефективність роботи лазерів залежить від погоди, від дощів, туману. Крім того, може заважати дим від пожеж. Зі слів Селезньова, існує багато факторів, які пливають на потужність променя та здатність нищити ворожі цілі.

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"Говорити про докорінну зміну самих підходів щодо відбиття ворожих атак поки що зарано", — сказав він.

Розробка лазерної зброї — це складне завдання, яке намагаються розв'язати провідні країни світу. Тому Селезньов радить "не тішити себе ілюзіями" та зачекати нових винаходів у цьому напрямку.

"Маю надію, що ми знайдемо певні варіанти та можливості більш ефективного, більш масштабного використання цих відносно недорогих засобів ураження ворожих повітряних цілей", — підсумував оглядач.

Лазерна зброя України — що відомо

Після інформації про український бойовий лазер "Блиск" директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський на сторінці Facebook розповів, як працює такий вид засобів ураження. Експерт пояснив, що лазерна зброя — це "останній рубіж" оборони. Реактивні дрони РФ летять на швидкості близько 500 км/год, тобто пролітають 1 кілометр за 6-8 секунд. При цьому у лазера на нагрівання та пропалювання ще менше часу, бо потрібно націлитись, — це 3-4 секунди.

"Під час групового нальоту одна турель фізично не встигне перенести вогонь на другий борт. Це не міфічна "срібна куля", якої в ППО взагалі не існує, а окремий технологічний шар у нашому ешелонованому "бутерброді", — ідеться у дописі.

Храпчинський уточнив, що "перспектива цього напряму колосальна", оскільки лазерний постріл коштує значно дешевше ракет ППО та, окрім фізичного знищення, можна засліплювати та випалювати оптичні системи російських розвідників та самонавідних боєприпасів.

Зазначимо, 20 листопада медіа BBC розповіло про перше використання лазерної зброї для збиття "Шахеда" РФ. Ішлося про лазерну установку "Блиск" компанії Carmine Sky, яка стала частиною приватної системи ППО. На відео з кадрами ураження — кілька секунд стеження за ціллю, а потім — спалах та падіння.

Лазерна зброя України — приклад роботи "Блиск" компанії Carmine Sky

Зазначимо, Фокус писав про інші розробки лазерної зброї, які існують в Україні. Наприклад, полковник Вадим Сухаревський говорив про розробку системи "Тризуб", яка, як очікували, могла б збивати літаки на висоті 2 км: після весни 2025 року про цю зброю більше повідомляли.

Нагадуємо, авіаексперт порівняв різні методи збиття російських дронів: ішлося про вартість використання лазерної та мікрохвильової зброї.