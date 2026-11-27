У боевого лазера есть всего 3–4 секунды, чтобы сбить "Шахед" РФ, вошедший в зону поражения. Лазерные установки не станут "серебряной пулей", но укрепят ПВО.

Военный обозреватель и полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев объяснил в эфире медиа "Киев 24", может ли лазерное оружие ВСУ стать решающим средством борьбы с российскими "Шахедами". По оценке Селезнева, в работе боевых лазеров есть ощутимые ограничения, поэтому он ожидает появления других новых технологических решений для этого типа оружия, которые позволят дешево и эффективно сбивать российские БПЛА.

Лазерное оружие Украины — Селезнев об эффективности в борьбе с "шахидами", см. в 12:49

Военный обозреватель назвал появление лазерного оружия на поле боя "важным шагом к укреплению нашей способности отражать вражеские ракеты и атаки дронов". Впрочем, эффективность работы лазеров зависит от погодных условий, от дождей и тумана. Кроме того, мешать может дым от пожаров. По словам Селезнева, существует множество факторов, влияющих на мощность луча и способность уничтожать вражеские цели.

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"Говорить о коренном изменении самих подходов к отражению вражеских атак пока рано", — сказал он.

Разработка лазерного оружия — это сложная задача, которую пытаются решить ведущие страны мира. Поэтому Селезнев советует "не питать иллюзий" и подождать новых изобретений в этом направлении.

"Надеюсь, что мы найдем определенные варианты и возможности для более эффективного и масштабного использования этих относительно недорогих средств поражения вражеских воздушных целей", — подытожил обозреватель.

Лазерное оружие Украины — что известно

После появления информации об украинском боевом лазере "Блиск" директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский на своей странице в Facebook рассказал, как работает этот вид средств поражения. Эксперт пояснил, что лазерное оружие — это "последний рубеж" обороны. Реактивные дроны РФ летят со скоростью около 500 км/ч, то есть пролетают 1 километр за 6–8 секунд. При этом у лазера на нагрев и прожигание еще меньше времени, так как нужно прицелиться, — это 3–4 секунды.

"Во время группового налета одна турель физически не успеет перенести огонь на второй борт. Это не мифическая "серебряная пуля", которой в ПВО вообще не существует, а отдельный технологический слой в нашем эшелонированном "бутерброде", — говорится в сообщении.

Храпчинский уточнил, что "перспективы этого направления огромны", поскольку лазерный выстрел обходится значительно дешевле ракет ПВО и, помимо физического уничтожения, позволяет ослеплять и выжигать оптические системы российских разведчиков и самонаводящихся боеприпасов.

Отметим, что 20 ноября BBC сообщило о первом применении лазерного оружия для сбивания "Шахеда" РФ. Речь шла о лазерной установке "Блиск" компании Carmine Sky, которая стала частью частной системы ПВО. На видео с кадрами поражения — несколько секунд слежения за целью, а затем — вспышка и падение.

Лазерное оружие Украины — пример работы "Блиск" компании Carmine Sky

Отметим, что Фокус писал о других разработках лазерного оружия, существующих в Украине. Например, полковник Вадим Сухаревский говорил о разработке системы "Тризуб", которая, как ожидалось, могла бы сбивать самолеты на высоте 2 км: после весны 2025 года об этом оружии больше не сообщалось.

Напоминаем, что авиаэксперт сравнил различные методы сбивания российских дронов: речь шла о стоимости использования лазерного и микроволнового оружия.