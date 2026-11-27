В Україні повістки військовозобов'язаним можуть вручати в будь-який час доби — зокрема пізно ввечері, вночі або рано вранці. Сама по собі година вручення не робить цю процедуру незаконною.

У Сумському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, що такі дії передбачені порядком проведення мобілізації, затвердженим Кабінетом міністрів. У Сумському обласному ТЦК зазначили, що серед громадян поширена думка, нібито оповіщення військовозобов'язаних дозволене виключно в денний час. Однак законодавство не встановлює такого обмеження.

Це означає, що оповіщення можливе:

уранці, зокрема до початку робочого дня;

протягом дня;

пізно ввечері;

у нічний час.

"Сама по собі нічна година не робить таке вручення незаконним", — наголосили в Сумському обласному ТЦК.

Там також уточнили, що уповноважені особи не зобов'язані чекати ранку, якщо мають підстави вручити повістку в інший час.

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Що говорить постанова Кабміну №560

Правову підставу для цілодобового вручення повісток визначає пункт 35 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Його затвердили постановою Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Цей документ регламентує процедуру оповіщення військовозобов'язаних і резервістів під час мобілізації. Зокрема, він визначає місця, де можуть вручати повістки, та категорії осіб, уповноважених здійснювати оповіщення.

Фото: Скриншот

Серед передбачених місць вручення:

за місцем проживання;

за місцем роботи або навчання;

у громадських місцях і будівлях;

у місцях масового скупчення людей;

у територіальних центрах комплектування;

на блокпостах;

у пунктах пропуску через державний кордон України.

Отже, законодавство не обмежує вручення повісток виключно адресою реєстрації або робочим місцем громадянина.

Хто має право вручати повістки

Водночас вручати повістки можуть не будь-які особи, а лише представники, які мають відповідні повноваження.

Залежно від обставин оповіщення можуть здійснювати:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

представники місцевих державних або військових адміністрацій;

представники виконавчих органів місцевого самоврядування;

представники підприємств, установ та організацій у межах своїх повноважень;

уповноважені представники відповідних державних органів щодо військовозобов'язаних, які перебувають у них на військовому обліку.

Під час вручення повістки громадянин має право попросити представника показати службове посвідчення та назвати свої дані.

Також передбачена фото- і відеофіксація процесу оповіщення представниками ТЦК або поліцейськими.

Чи означає це, що вночі можна робити все

Важливо розрізняти право вручати повістки цілодобово та інші дії представників ТЦК. Дозвіл на нічне оповіщення не означає, що скасовуються інші законодавчі вимоги. Зокрема, сам факт вручення повістки не надає представникам ТЦК автоматичного права затримувати людину або примусово доставляти її до територіального центру.

Такі дії мають окремі правові підстави та процедури. Так само право вручити повістку за адресою проживання не означає дозволу на безпідставне проникнення до житла.

Отже, вручення повістки вночі саме по собі є законним, якщо його здійснюють уповноважені особи з дотриманням установленої процедури.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів доручив провести верифікацію даних про чоловіків віком від 17 до 60 років у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Для цього Міноборони отримає інформацію з реєстрів Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру.

Також ми повідомляли, що Податкова служба передаватиме Міноборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Це ще один приклад обміну інформацією між державними реєстрами для актуалізації відомостей у системі військового обліку.