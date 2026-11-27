В Украине повестки военнообязанным могут вручаться в любое время суток — в частности, поздно вечером, ночью или рано утром. Само по себе время вручения не делает эту процедуру незаконной.

В Сумском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки пояснили, что такие действия предусмотрены порядком проведения мобилизации, утвержденным Кабинетом министров. В Сумском областном ТЦК отметили, что среди граждан распространено мнение, будто оповещение военнообязанных разрешено исключительно в дневное время. Однако законодательство не устанавливает такого ограничения.

Это означает, что оповещение возможно:

утром, в частности до начала рабочего дня;

в течение дня;

поздно вечером;

в ночное время.

"Сама по себе ночная пора не делает такую передачу незаконной", — подчеркнули в Сумском областном ТЦК.

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Там также уточнили, что уполномоченные лица не обязаны ждать утра, если у них есть основания вручить повестку в другое время.

Что говорится в постановлении Кабмина № 560

Правовое основание для круглосуточной доставки повесток определено пунктом 35 "Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации". Он был утвержден постановлением Кабинета министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года.

Данный документ регламентирует процедуру оповещения военнообязанных и резервистов во время мобилизации. В частности, в нем определены места, где могут вручаться повестки, а также категории лиц, уполномоченных осуществлять оповещение.

Фото: Скриншот

Среди предусмотренных мест вручения:

по месту жительства;

по месту работы или учебы;

в общественных местах и зданиях;

в местах массового скопления людей;

в территориальных центрах комплектования;

на блокпостах;

в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Таким образом, законодательство не ограничивает вручение повесток исключительно адресом регистрации или местом работы гражданина.

Кто имеет право вручать повестки

При этом вручать повестки могут не любые лица, а только представители, обладающие соответствующими полномочиями.

В зависимости от обстоятельств оповещение могут осуществлять:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

представители местных государственных или военных администраций;

представители исполнительных органов местного самоуправления;

представители предприятий, учреждений и организаций в пределах своих полномочий;

уполномоченные представители соответствующих государственных органов в отношении военнообязанных, состоящих у них на воинском учете.

При вручении повестки гражданин имеет право попросить представителя предъявить служебное удостоверение и назвать свои данные.

Также предусмотрена фото- и видеофиксация процесса оповещения представителями ТЦК или полицейскими.

Означает ли это, что ночью можно делать всё, что угодно?

Важно различать право вручать повестки круглосуточно и другие действия представителей ТЦК. Разрешение на ночное оповещение не означает, что отменяются другие законодательные требования. В частности, сам факт вручения повестки не дает представителям ТЦК автоматического права задерживать человека или принудительно доставлять его в территориальный центр.

Такие действия имеют отдельные правовые основания и процедуры. Точно так же право вручить повестку по адресу проживания не означает разрешения на необоснованное проникновение в жилище.

Таким образом, вручение повестки ночью само по себе является законным, если оно осуществляется уполномоченными лицами с соблюдением установленной процедуры.

Ранее мы писали, что Кабинет министров поручил провести проверку данных о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого Минобороны получит информацию из реестров Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра.

Также мы сообщали, что Налоговая служба будет передавать Минобороны данные о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Это ещё один пример обмена информацией между государственными реестрами для актуализации сведений в системе воинского учёта.