Нічна атака дронів змусила Москву зупинити авіасполучення, а пасажири одного з рейсів провели кілька годин у літаку, перш ніж їх висадили без пояснення причин затримки.

Увечері 27 листопада та в ніч проти 28 листопада Москва опинилася під атакою безпілотників. Російська влада вже заявила про знищення 69 дронів, які нібито прямували до російської столиці. Через загрозу повітряної атаки в московських аеропортах Внуково та Домодєдово запровадили обмеження на приймання і відправлення літаків, а проблеми з рейсами виникли навіть у Шереметьєво. Про атаку повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

Так, перші повідомлення про роботу ППО почали надходити ще ввечері 27 листопада. О 22:09 за московським часом Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 11 безпілотників, які летіли в напрямку столиці.

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Згодом мер публікував нові повідомлення наслідки атаки дронів:

о 22:25 — повідомив про знищення ще восьми безпілотників;

о 22:53 — ще чотирьох;

о 00:46 28 листопада — ще десяти;

о 01:28 — ще 15 дронів.

Таким чином, станом на 01:28 російська влада заявляла про знищення 48 безпілотників. При цьому в кожному повідомленні Собянін зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Однак інформації про можливі влучання, пошкодження об'єктів чи постраждалих він не наводив.

Однак на цьому повідомлення не закінчилися. О 04:04 Собянін заявив про знищення ще 21 БпЛА. Таким чином, загальна кількість дронів, про збиття яких повідомила московська влада протягом ночі, сягнула 69.

"Системою ППО Міноборони знищено 21 БПЛА. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", — йдеться в останньому наведеному повідомленні Собяніна.

Дописи у Telegram мера Москви Сергія Собяніна Фото: Скриншот

У московських аеропортах запровадили обмеження

На тлі повідомлень про атаку безпілотників тимчасові обмеження на польоти запровадили в аеропортах Внуково та Домодєдово. Літаки могли приймати та відправляти лише за погодженням із відповідними органами. Пасажирів попередили про можливі затримки та зміни в розкладі.

До речі, тимчасові обмеження на польоти запровадили не лише в московському регіоні, а й в інших областях країни-агресора.

Зокрема, обмеження торкнулися таких аеропортів:

Внуково (Москва);

Домодєдово (Москва);

Калуга;

Пенза;

Саратов;

Тамбов.

Зазначимо, що офіційних повідомлень про обмеження роботи московського аеропорту Шереметьєво не надходило. Втім, пасажири повідомляли про затримки вильотів і в цій повітряній гавані.

Пасажирів рейсу до Владивостока висадили з літака

Один із випадків затримки стався з рейсом SU6259 авіакомпанії "Росія", який мав вилетіти з московського Шереметьєво до Владивостока ввечері 27 листопада. За інформацією російського Telegram-каналу "Осторожно, новости", пасажири майже три години перебували в салоні літака, очікуючи на виліт.

Згодом командир повітряного судна повідомив, що рейс затримується на невизначений термін. Водночас працівники авіакомпанії не змогли пояснити людям причину очікування.

Близько опівночі пасажирів попросили залишити літак. Їм повідомили, що до Владивостока вони вирушать іншим бортом приблизно о 10:00 ранку 28 листопада.

Крім того, пасажири отримали SMS-повідомлення про те, що під час польоту передбачена додаткова посадка. Однак замість назви міста, де літак мав приземлитися, у повідомленні залишилося порожнє місце.

Російські аеропорти регулярно обмежують польоти через загрозу дронів

Проблеми з авіасполученням у Росії на тлі атак безпілотників виникають не вперше. Протягом останніх тижнів обмеження неодноразово запроваджували в різних регіонах країни.

За даними The Moscow Times, лише з 16 до 22 листопада російські аеропорти 73 рази запроваджували обмеження на приймання та відправлення літаків у 28 аеропортах. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найчастіше такі заходи пов'язані з оголошенням загрози безпілотників. У Росії для цього застосовують так званий план "Килим", під час якого тимчасово припиняють зліт і посадку літаків. Повітряні судна, які вже перебувають у небі, можуть змушувати змінювати маршрут, очікувати або прямувати на запасні аеродроми.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Кремль формує інформаційне підґрунтя, аби в разі зриву мирних переговорів звинуватити Україну. Водночас Москва висуває умови, які передбачають односторонні поступки Києва, та намагається обмежити участь європейських країн у переговорному процесі.

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