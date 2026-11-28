Ночная атака дронов вынудила Москву приостановить авиасообщение, а пассажиры одного из рейсов провели несколько часов в самолете, прежде чем их высадили без объяснения причин задержки.

Вечером 27 ноября и в ночь на 28 ноября Москва подверглась атаке беспилотников. Российские власти уже заявили об уничтожении 69 дронов, которые якобы направлялись в российскую столицу. Из-за угрозы воздушной атаки в московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и отправку самолетов, а проблемы с рейсами возникли даже в Шереметьево. Об атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Так, первые сообщения о работе ПВО начали поступать ещё вечером 27 ноября. В 22:09 по московскому времени Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 11 беспилотников, летевших в направлении столицы.

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Впоследствии мэр публиковал новые сообщения о последствиях атаки дронов:

в 22:25 — сообщил об уничтожении ещё восьми беспилотников;

в 22:53 — ещё четырёх;

в 00:46 28 ноября — ещё десяти;

в 01:28 — ещё 15 дронов.

Таким образом, по состоянию на 01:28 российские власти заявили об уничтожении 48 беспилотников. При этом в каждом сообщении Собянин отмечал, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Однако информации о возможных попаданиях, повреждениях объектов или пострадавших он не приводил.

Однако на этом сообщения не закончились. В 04:04 Собянин заявил об уничтожении ещё 21 БПЛА. Таким образом, общее количество дронов, о сбивании которых сообщили московские власти в течение ночи, достигло 69.

"Системой ПВО Минобороны уничтожено 21 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в последнем приведённом сообщении Собянина.

Сообщения мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram Фото: Скриншот

В московских аэропортах ввели ограничения

На фоне сообщений об атаке беспилотников в аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на полеты. Самолеты могли приниматься и отправляться только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных задержках и изменениях в расписании.

Кстати, временные ограничения на полеты ввели не только в Московском регионе, но и в других областях страны-агрессора.

В частности, ограничения коснулись следующих аэропортов:

Внуково (Москва);

Домодедово (Москва);

Калуга;

Пенза;

Саратов;

Тамбов.

Отметим, что официальных сообщений об ограничениях в работе московского аэропорта Шереметьево не поступало. Впрочем, пассажиры сообщали о задержках вылетов и в этом аэропорту.

Пассажиров рейса во Владивосток высадили из самолета

Один из случаев задержки произошёл с рейсом SU6259 авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из московского Шереметьево во Владивосток вечером 27 ноября. По информации российского Telegram-канала "Осторожно, новости", пассажиры почти три часа находились в салоне самолета, ожидая вылета.

Впоследствии командир воздушного судна сообщил, что рейс задерживается на неопределенный срок. При этом сотрудники авиакомпании не смогли объяснить пассажирам причину задержки.

Около полуночи пассажиров попросили покинуть самолёт. Им сообщили, что во Владивосток они вылетят на другом самолёте примерно в 10:00 утра 28 ноября.

Кроме того, пассажиры получили SMS-сообщение о том, что во время полёта предусмотрена дополнительная посадка. Однако вместо названия города, где самолёт должен был приземлиться, в сообщении осталось пустое место.

Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты из-за угрозы со стороны дронов

Проблемы с авиасообщением в России на фоне атак беспилотников возникают не впервые. В течение последних недель ограничения неоднократно вводились в различных регионах страны.

По данным The Moscow Times, только с 16 по 22 ноября российские аэропорты 73 раза вводили ограничения на приём и отправку самолётов в 28 аэропортах. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего такие меры связаны с объявлением угрозы со стороны беспилотников. В России для этого применяют так называемый план "Ковёр", в ходе которого временно приостанавливаются взлёт и посадка самолётов. Воздушные судна, уже находящиеся в небе, могут быть вынуждены изменить маршрут, выждать или направиться на запасные аэродромы.

Напомним, что Институт изучения войны (ISW) считает, что Кремль создает информационную почву для того, чтобы в случае срыва мирных переговоров обвинить Украину. В то же время Москва выдвигает условия, предполагающие односторонние уступки со стороны Киева, и пытается ограничить участие европейских стран в переговорном процессе.

Кроме того, Фокус писал, что народный депутат Алексей Гончаренко раскрыл детали предполагаемого мирного плана, который Москва якобы предлагала Украине в 2023 году. По его словам, Россия могла согласиться вывести войска с большей части оккупированных территорий, но взамен требовала признания Крыма российским и сухопутного коридора к полуострову.