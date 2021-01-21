Учені вперше зробили 3D знімок коронавірусу (фото)

Фотографія є першою у своєму роді, оскільки раніше дослідники використовували комп'ютерну графіку.

Дочірня компанія Віденського технологічного університету Nanographics представила перший у світі 3D знімок вірусу SARS-CoV-2, заснований на даних дослідників з Університету Цінхуа в Пекіні, передає DW.

Повідомляється, що китайським ученим вдалося витягти, відсканувати й оцифрувати неушкоджені частинки вірусу SARS-CoV-2 в миттєво заморожених зразках, максимально зберігши шиповані білки зразків вірусу в їх структурі.

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Досі була тільки комп'ютерна графіка коронавірусу, тому ця фотографія, зроблена дослідниками, стала революційною і дозволяє більш детально розглянути вірус, що спровокував світову пандемію.

[ + – ] Учені показали 3D версію коронавірусу Фото: dw.com

Тим часом команда експертів ВООЗ проведе близько місяця в Ухані, де рік тому були виявлені перші випадки COVID-19, вивчаючи, як смертельний вірус міг з'явитися.

Нагадаємо: у КНР знайшли нове джерело поширення цієї інфекції. У північнокитайському місті Тяньцзінь у партії з 4836 коробок морозива підтверджено наявність коронавірусу. Морозиво вироблено компанією Tianjin Daqiaodao Food Company з використанням сухого молока з Нової Зеландії і сухої сироватки з України.