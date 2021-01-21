Ученые впервые сделали 3D снимок коронавируса (фото)

Фотография является первой в своем роде, поскольку раньше исследователи использовали компьютерную графику.

Дочерняя компания Венского технологического университета Nanographics представила первый в мире 3D снимок вируса SARS-CoV-2, основанный на данных исследователей из Университета Цинхуа в Пекине, передает DW.

Сообщается, что китайским ученым удалось извлечь, отсканировать и оцифровать неповрежденные частицы вируса SARS-CoV-2 в мгновенно замороженных образцах, максимально сохранив шипованные белки образцов вируса в их структуре.

[ + – ]

До сих пор была только компьютерная графика коронавируса, поэтому эта фотография, сделанная исследователями, стала революционной и позволяет более детально рассмотреть вирус, спровоцировавший мировую пандемию.

[ + – ] Ученые показали 3D версию коронавируса Фото: dw.com

Тем временем команда экспертов ВОЗ проведет около месяца в Ухане, где год назад были обнаружены первые случаи COVID-19, изучая, как смертельный вирус мог появиться.

Напомним, в КНР нашли новый источник распространения этой инфекции. В северокитайском городе Тяньцзинь в партии из 4836 коробок мороженого подтверждено наличие коронавируса. Мороженое произведено компанией Tianjin Daqiaodao Food Company с использованием сухого молока из Новой Зеландии и сухой сыворотки из Украины.