Вакцину від коронавірусу Білорусь отримає від Китаю — офіційно

За заявою білоруської влади, КНР повністю забезпечить потреби білоруського населення в препараті від COVID-19.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та голова КНР Сі Цзіньпін зідзвонилися у вівторок, 26 січня і провели майже годинні телефонні перемовини, однією з головних тем яких стала майбутня допомога Китаю в справі вакцинації білорусів.

"КНР підтвердила готовність поставити в Білорусь вакцину від COVID-19 у потрібному обсязі", — повідомив білоруський урядовий Telegram-канал "Пул Першого". Загалом боротьбі з пандемією коронавірусу Лукашенко та Сі Цзіньпін "приділили значну увагу".

Як наголошується в публікації на офіційному сайті Олександра Лукашенка: "Сторони обмінялися інформацією про заходи, що вживаються для протидії поширенню інфекції. Як зазначив китайський лідер, причин для заспокоєння поки немає".

"Саме тому, відповідно до домовленостей, Білорусь та Китай і надалі будуть максимально відкриті й готові до співпраці в цьому питанні", — відзначили в "Пулі".

За інформацією білоруського державного інформагентства "БЕЛТА", з метою "розвитку міжрегіонального співробітництва" було запропоновано оголосити Рік регіонів Білорусі та Китаю і провести його протягом наступних трьох років, з 2021-го по 2023-ий.

У Китайському МЗС інформагентству підтвердили наявність між країнами домовленості щодо спільної протидії пандемії COVID-19.

"На перемовинах були обговорені питання обміну контактами на найвищому та високому рівнях. Крім того, йшлося про взаємодію в боротьбі з пандемією COVID-19, а також про білорусько-китайське співробітництво в галузі спорту", — повідомили журналістам "БЕЛТА" в білоруському представництві в Пекіні.

Водночас, не повідомляється, чи буде китайська вакцина основною для застосування в Білорусі. Таким чином, наприкінці грудня Республіка Білорусь стала першою країною, після Росії, яка почала масове застосування вакцини "Супутник V" на своїх громадянах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 січня розповів, коли почнеться вакцинація населення в Україні.