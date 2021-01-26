Вакцину от коронавируса Беларусь получит от Китая – официально

По заявлению белорусских властей, КНР полностью обеспечит нужды белорусского населения в препарате от COVID-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин созвонились во вторник, 26 января и провели почти часовые телефонные переговоры, одной из ключевых тем которых стала грядущая помощь Китая в деле вакцинации белорусов.

"КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме", – сообщил белорусский правительственный Telegram-канал "Пул Первого". В целом борьбе с пандемией коронавируса Лукашенко и Си Цзиньпин "уделили значительное внимание".

Как отмечается в публикации на официальном сайте Александра Лукашенко: "Стороны обменялись информацией о предпринимаемых мерах по противодействию распространения инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет".

"Именно поэтому, в соответствии с договоренностями, Беларусь и Китай и далее будут максимально открыты и готовы к сотрудничеству в этом вопросе", – отметили в "Пуле".

По информации белорусского государственного информагентства "БЕЛТА", с целью "развития межрегионального сотрудничества" было предложено объявить Год регионов Беларуси и Китая и провести его в течение последующих трех лет, с 2021-го по 2023-ый.

В Китайском МИДе информагентству подтвердили наличие между странами договоренности по совместному противодействию пандемии COVID-19.

"На переговорах были обсуждены вопросы обмена контактами на высшем и высоком уровнях. Кроме того, речь шла о взаимодействии в борьбе с пандемией COVID-19, а также о белорусско-китайском сотрудничестве в области спорта", – сообщили журналистам "БЕЛТА" в белорусском консульстве в Пекине.

При этом, не сообщается, будет ли китайская вакцина основной для применения в Беларуси. Так в конце декабря Республика Беларусь стала первой страной, после России, которая начала массовое применение вакцины "Спутник V" на своих гражданах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 января рассказал, когда начнется вакцинация населения в Украине.