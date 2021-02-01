У Франції людську голову викинули з вікна, поліція провела спецоперацію (відео)

Правоохоронці, які прибули на місце, затримали 40-річного підозрюваного.

У французькому Тулоні з вікна будинку викинули на вулицю коробку з відрізаною людської головою. Поліція провела спецоперацію біля будинку. Про це повідомляє Ouest France.

Незабаром після прибуття правоохоронців на місце події, у вікні квартири з'явився чоловік з забрудненими кров'ю руками.

Затримання відбулося після того, як поліція зламала двері, за якої забарикадувався підозрюваний. Під час операції ніхто із співробітників поліції не постраждав, а затриманий, який перебував в квартирі один, був беззбройний.

Квартира належить 40-річному чоловікові, у якого проживали двоє бездомних. Відрубана голова належала одному з них.

"Цей неймовірний вчинок є виразом гіршого, що може викликати людське безумство, доведене до свого апогею", — написав мер міста Юзер Фалько у Twitter.

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Нагадаємо, учитель з Парижа Самюель Паті був убитий 16 жовтня 2020 року в Конфлан-Сент-Онорін. Йому відрізав голову 18-річний чеченець Абдуллах Анзор, який проживав у Франції з 2008 року. Нападник був застрелений поліцією під час затримання. Причиною агресії чеченця стала демонстрація вчителем карикатур на пророка Мухаммеда з Шарлі Ебдо. Злочин викликав широкий резонанс у Франції і за її межами. Всього поліція затримала 16 осіб. Після цього інциденту, уряд Франції планує вислати з країни понад 200 іноземців.