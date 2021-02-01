Во Франции человеческую голову выкинули из окна, полиция провела спецоперацию (видео)

Прибывшие на место правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого.

Во французском Тулоне из окна дома выкинули на улицу коробку с отрезанной человеческой головой. Полиция провела спецоперацию около дома. Об этом сообщает Ouest France.

Вскоре после прибытия правоохранителей на место происшествия, в окне квартиры появился мужчина с запачканными кровью руками.

Задержание произошло после того, как полиция взломала дверь, за которой забаррикадировался подозреваемый. В ходе операции никто из сотрудников милиции не пострадал, а задержанный, находившийся в квартире один, был безоружен.

Квартира принадлежит 40-летнему мужчине, в котором проживали двое бездомных. Отрубленная голова принадлежала одному из них.

"Этот неописуемый поступок является выражением худшего, что может вызвать человеческое безумие, доведенное до своего апогея",— написал мэр города Юзер Фалько в Twitter.

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Напомним, учитель из Парижа Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин. Ему отрезал голову 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, проживавший во Франции с 2008 года. Нападавший был застрелен полицией во время задержания. Причиной агрессии чеченца стала демонстрация учителем карикатур на пророка Мухаммеда из Шарли Эбдо. Преступление вызвало широкий резонанс во Франции и за ее пределами. Всего полиция задержала 16 человек. После этого инцидента, правительство Франции планирует выслать из страны более 200 иностранцев.