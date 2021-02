Американка вийшла заміж за саму себе після розставання з бойфрендом

Мег Тейлор Моррісон планувала свято з минулого року, проте після розриву вирішила церемонію не скасовувати.

35-річна мешканка Атланти, штат Джорджія, зіграла весілля самою із собою, після того, як розлучилася з бойфрендом. Вона кілька місяців готувалася до свята й вирішила нічого не скасовувати навіть після того, як її партнер покинув її за чотири місяці до весілля. Про це пише Daily Mail.

Мег Тейлор Моррісон, будучи у стосунках, планувала весілля заздалегідь. Вона замовила торт, обрала ідеальне плаття, каблучку з діамантом і запросила гостей. Однак за чотири місяці до призначеної дати, вони з бойфрендом розлучилися.

У жінки був вибір — усе скасувати, або все ж влаштувати вечірку, не чекаючи ідеального партнера. І вона вибрала останнє, хоч і побоювалася, що друзі та родичі вважатимуть її шлюб самої із собою "нарцистичним" та "егоїстичним". Але вона пояснила, що просто вирішила відмовитися від спроб зробити приємність іншим і зосередилася на собі.

Церемонія відбулася за всіма правилами, до вівтаря наречена йшла під Here Comes the Bride, тільки коли священик запропонував скріпити союз поцілунком, Мег поцілувала своє власне відображення в дзеркалі, яке тримав один з її друзів.

Після церемонії гості та винуватиця свята пили шампанське, пускали мильні бульбашки та розрізали торт.

"Я ухвалила це рішення, щоб вийти за рамки громадської думки. Йшлося про те, щоб сказати "так" своїм бажанням", — розповіла Мег і зазначила, що це був "чудовий досвід" і вона всім рекомендує його повторити, навіть якщо у них є партнер, адже весілля із самим собою — це демонстрація любові і турботи".