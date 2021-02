Американка вышла замуж за саму себя после расставания с бойфрендом

Мэг Тэйлор Моррисон планировала торжество с прошлого года, однако после разрыва решила церемонию не отменять

35-летняя жительница Атланты, штат Джорджия, сыграла свадьбу с самой собой, после того, как рассталась с бойфрендом. Она несколько месяцев готовилась к торжеству и решила ничего не отменять даже после того, как ее партнер бросил ее за четыре месяца до свадьбы. Об этом пишет Daily Mail.

Мэг Тэйлор Моррисон, будучи в отношениях, планировала свадьбу заранее. Она заказала торт, выбрала идеальное платье, кольцо с бриллиантом и пригласила гостей. Однако за четыре месяца до назначенной даты, они с бойфрендом расстались.

У женщины был выбор – все отменить, или все же устроить вечеринку, не дожидаясь идеального партнера. И она выбрала последнее, хоть и опасалась, что друзья и родственники сочтут ее брак с самой с собой "нарциссическим" и "эгоистичным". Но она объяснила, что просто решила отказаться от попыток доставить удовольствие другим и сосредоточилась на себе.

Церемония прошла по всем правилам, к алтарю невеста шла под Here Comes the Bride, только когда священник предложил скрепить союз поцелуем, Мэг поцеловала свое собственное отражение в зеркале, которое держал один из ее друзей.

После церемонии гости и виновница торжества пили шампанское, пускали мыльные пузыри и разрезали торт.

"Я приняла это решение, чтобы выйти за рамки общественного мнения. Речь шла о том, чтобы сказать "да" своим желаниям", — рассказала Мэг и отметила, что это был "замечательный опыт" и она всем рекомендует его повторить, даже если у них есть партнер, ведь свадьба с самим собой – это демонстрация любви и заботы".