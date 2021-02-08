У Китаї вперше за два місяці не виявили нових випадків зараження на коронавірус

Владі країни вдалося вгамувати третю хвилю захворювання.

За останню добу в Китаї не виявили нових випадків зараження на коронавірус усередині країни. Про це повідомило Reuters із посиланням на Держкомітет охорони здоровʼя КНР. Останній раз нових випадків захворювання не фіксували 6 грудня 2020 року. У країні зареєстровано 14 хворих, але всі вони прибули з-за кордону, померлих немає.

Влада зазначає, що такі дані свідчать про те, що вжиті рішучі заходи зупинили поширення хвороби з основних кластерів у провінції Хебей, яка оточує Пекін, і в північно-східних провінціях Хейлунцзян і Цзілінь. Звідти могла початися третя хвиля захворюваності.

Усього з початку пандемії в материковому Китаї зареєстровано 89,7 тис. випадків зараження на коронавірус, померли 4,6 тис. осіб, одужали 83,9 тис.

Перші випадки коронавірусу були виявлені в місті Ухані наприкінці 2019 року. Зараз там знаходиться міжнародна група експертів Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), яка вивчає походження вірусу.

Зоолог із Нью-Йорка Пітер Дашак, який є членом групи, сказав, що вони виявили "важливі докази", які стосуються ролі ринку морепродуктів Хуанань у поширенні інфекції. Незважаючи на те, що цей ринок був закритий одразу після виявлення випадків зараження, "він все ще практично не пошкоджений", — зазначив Дашак. "Люди пішли в поспіху, вони залишили обладнання, посуд, і це те, на що ми дивилися", — пояснив він.

Китайські вчені, які раніше взяли зразки на ринку, визначили місця, де були виявлені сліди нового коронавірусу. "Тепер ми знаємо, що до появи сильно хворих були інші люди, у яких хвороба протікала безсимптомно або їх було важко відрізнити від тих, у кого були просто застуда або кашель. Так коли це почалося? Це те, над чим ми ще працюємо", — сказав Дашак.

Результати роботи комісія планує представити до 10 лютого.