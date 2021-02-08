В Китае впервые за два месяца не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Властям страны удалось погасить третью волну заболевания.

За последние сутки в Китае не выявили новых случаев заражения коронавирусом внутри страны. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР. Последний раз новых случаев заболевания не отмечалось 16 декабря 2020 года. В стране зарегистрировано 14 больных, но все они прибыли из-за границы, умерших нет.

Власти отмечают, что такие данные свидетельствует о том, что предпринятые решительные меры остановили распространение болезни из основных кластеров в провинции Хэбэй, окружающей Пекин, и в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Оттуда могла начаться третья волна заболеваемости.

Всего с начала пандемии в материковом Китае зарегистрировано 89,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умели 4,6 тыс. человек, выздоровели 83,9 тыс.

Первые случаи коронавируса были выявлены в городе Ухане в конце 2019 года. Сейчас там находится международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая изучает происхождение вируса.

Входящий в группу зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак сказал, что они обнаружили "важные улики", касающиеся роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции. Несмотря на то, что этот рынок был закрыт сразу после выявления случаев заражения, "он все еще практически не поврежден", – отметил Дашак. "Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, посуду, и это то, на что мы смотрели", – пояснил он.

Китайские ученые, которые ранее взяли образцы на рынке, определили места, где были обнаружены следы нового коронавируса. "Теперь мы знаем, что до появления сильно заболевших были другие люди, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. Так когда это началось? Это то, над чем мы еще работаем", – сказал Дашак.

Результаты работы комиссия планирует представить до 10 февраля.