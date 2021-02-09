У Сенаті США узгодили регламент щодо імпічменту Дональда Трампа

Команда захисників 45-го президента США вже назвала прийдешній процес "політичним театром", який не має нічого спільного з Конституцією

Сенатори домовилися про те, як буде проводитися процес у справі про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє видання USA Today.

Цей процес історичний, оскільки 45-й голова Білого дому став першим президентом, якого двічі піддали імпічменту, і він буде першим, кого будуть судити вже після відходу з поста. Присяжними на цьому процесі будуть самі сенатори.

У свою чергу адвокати Трампа на чолі з Брюсом Кастором-молодшим і Девідом Шоном назвали судовий процес неконституційним і "політичним театром".

За словами лідера Демократичної партії Сака Шумеру і його колеги з Республіканської партії Мітча Макконнел, вони узгодили формат проведення процедури імпічменту з Палатою представників і захистом Трампа.

"Усі сторони узгодили структуру, яка забезпечить справедливий і чесний судовий розгляд у справі про імпічмент колишнього президента Сенатом. У кожної сторони буде досить часу, щоб висловити свої аргументи", — заявив Шумер.

У рамках судового процесу у вівторок, 9 лютого, пройдуть чотиригодинні дебати про те, чи варто закривати справу. Команда захисту екс-президента наполягає на тому, що суд є неконституційним, оскільки Трамп уже покинув свій пост.

Якщо рішення буде не на користь Трампа, у його адвокатів є 9 години до ранку середи, щоб подати клопотання, а відповідь іншого боку повинна бути отримана до 11 години ранку 10 лютого.

Потім у кожної зі сторін буде по 16 годин, щоб представити свої аргументи Сенату. Після цього сенатори отримають по чотири години, щоб поставити запитання обом сторонам процесу.

Також сенатори зможуть проголосувати за виклик свідків і надання додаткових доказів, а на підсумкові заяви обом сторонам нададуть чотири години, порівну розподілених між обвинувачами і захистом Трампа. Потім Сенат скаже своє остаточне слово.

"Структура, про яку ми домовилися, є надзвичайно справедливою", — підкреслив Шумер.

Якщо Трамп буде визнаний винним, то далі піде голосування з питання про дискваліфікацію колишнього президента і його недопущення на пост кандидата в майбутньому.

Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа вдруге 13 січня. Попереднє голосування з імпічменту відбулося 18 грудня 2019 року, проте тоді Трамп був виправданий.

Нагадаємо: обвинувачі в Палаті представників, які ведуть процес імпічменту Дональда Трампа, звернулися до екс-президента, щоб він дав свідчення в судовому процесі. Але його адвокати швидко відреагували з негативною відповіддю на прохання. За їхніми словами, екс-президент не братиме участі в "неконституційному процесі".

У свою чергу редакція американського телеканалу СNN провела власний фактчекінг і спростувала поширену думку про те, що імпічмент Дональда Трампа, у разі його винесення, закриє для політика можливість участі в нових президентських виборах 2024 року.