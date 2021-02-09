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У Сенаті США узгодили регламент щодо імпічменту Дональда Трампа

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Дональд Трамп, імпічмент, процедура
Фото: 24 Канал

Команда захисників 45-го президента США вже назвала прийдешній процес "політичним театром", який не має нічого спільного з Конституцією

Сенатори домовилися про те, як буде проводитися процес у справі про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє видання USA Today.

Цей процес історичний, оскільки 45-й голова Білого дому став першим президентом, якого двічі піддали імпічменту, і він буде першим, кого будуть судити вже після відходу з поста. Присяжними на цьому процесі будуть самі сенатори.

У свою чергу адвокати Трампа на чолі з Брюсом Кастором-молодшим і Девідом Шоном назвали судовий процес неконституційним і "політичним театром".

За словами лідера Демократичної партії Сака Шумеру і його колеги з Республіканської партії Мітча Макконнел, вони узгодили формат проведення процедури імпічменту з Палатою представників і захистом Трампа.

"Усі сторони узгодили структуру, яка забезпечить справедливий і чесний судовий розгляд у справі про імпічмент колишнього президента Сенатом. У кожної сторони буде досить часу, щоб висловити свої аргументи", — заявив Шумер.

У рамках судового процесу у вівторок, 9 лютого, пройдуть чотиригодинні дебати про те, чи варто закривати справу. Команда захисту екс-президента наполягає на тому, що суд є неконституційним, оскільки Трамп уже покинув свій пост.

Якщо рішення буде не на користь Трампа, у його адвокатів є 9 години до ранку середи, щоб подати клопотання, а відповідь іншого боку повинна бути отримана до 11 години ранку 10 лютого.

Потім у кожної зі сторін буде по 16 годин, щоб представити свої аргументи Сенату. Після цього сенатори отримають по чотири години, щоб поставити запитання обом сторонам процесу.

Сенат, США, імпічмент
Фото: usatoday.com

Також сенатори зможуть проголосувати за виклик свідків і надання додаткових доказів, а на підсумкові заяви обом сторонам нададуть чотири години, порівну розподілених між обвинувачами і захистом Трампа. Потім Сенат скаже своє остаточне слово.

"Структура, про яку ми домовилися, є надзвичайно справедливою", — підкреслив Шумер.

Якщо Трамп буде визнаний винним, то далі піде голосування з питання про дискваліфікацію колишнього президента і його недопущення на пост кандидата в майбутньому.

Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа вдруге 13 січня. Попереднє голосування з імпічменту відбулося 18 грудня 2019 року, проте тоді Трамп був виправданий.

Нагадаємо: обвинувачі в Палаті представників, які ведуть процес імпічменту Дональда Трампа, звернулися до екс-президента, щоб він дав свідчення в судовому процесі. Але його адвокати швидко відреагували з негативною відповіддю на прохання. За їхніми словами, екс-президент не братиме участі в "неконституційному процесі".

У свою чергу редакція американського телеканалу СNN провела власний фактчекінг і спростувала поширену думку про те, що імпічмент Дональда Трампа, у разі його винесення, закриє для політика можливість участі в нових президентських виборах 2024 року.