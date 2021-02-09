В Сенате США согласовали регламент по импичменту Дональда Трампа

Команда защитников 45-го президента США уже назвала грядущий процесс "политическим театром", который не имеет ничего общего с Конституцией

Сенаторы договорились о том, как будет проводиться процесс о делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает издание USA Today.

Этот процесс исторический, поскольку 45-ый глава Белого дома стал первым президентом, которого дважды подвергли импичменту, и он будет первым, кого будут судить уже после ухода с поста. Присяжными на этом процессе будут сами сенаторы.

В свою очередь адвокаты Трампа во главе с Брюсом Кастором-младшим и Дэвидом Шоном назвали судебный процесс неконституционным и "политическим театром".

По словам лидера Демократической партии Сака Шумера и его коллеги из Республиканской партии Митча МакКоннела, они согласовали формат проведения процедуры импичмента с Палатой представителей и защитой Трампа.

"Все стороны согласовали структуру, которая обеспечит справедливое и честное судебное разбирательство по делу об импичменте бывшего президента Сенатом. У каждой стороны будет достаточно времени, чтобы высказать свои аргументы", – заявил Шумер.

В рамках судебного процесса во вторник, 9 февраля, пройдут четырехчасовые дебаты о том, стоит ли закрывать дело. Команда защиты экс-президента настаивает на том, что суд неконституционен, поскольку Трамп уже покинул свой пост.

Если решение будет не в пользу Трампа, у его адвокатов есть 9 часов до утра среды, чтобы подать ходатайства, а ответ другой стороны должен быть получен до 11 часов утра 10 февраля.

Затем у каждой из сторон будет по 16 часов, чтобы представить свои аргументы Сенату. После этого сенаторы получат по четыре часа, чтобы задать вопросы обеим сторонам процесса.

Также сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей и предоставление дополнительных доказательств, а на заключительные заявления обеим сторонам предоставят четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и защитой Трампа. Затем Сенат скажет свое окончательное слово.

"Структура, о которой мы договорились, является в высшей степени справедливой", – подчеркнул Шумер.

Если Трамп будет признан виновным, то дальше последует голосование по вопросу о дисквалификации бывшего президента и его недопущении на пост кандидата в будущем.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа во второй раз 13 января. Предыдущее голосование по импичменту состоялось 18 декабря 2019 года, однако тогда Трамп был оправдан.

Напомним, обвинители в Палате представителей, которые ведут процесс импичмента Дональду Трампу обратились к экс-президенту, чтобы он дал показания в судебном процессе. Но его адвокаты быстро отреагировали с отрицательным ответом на просьбу. По их словам, экс-президент не будет участвовать в "неконституционном процессе".

В свою очередь редакция американского телеканала СNN провела собственный фактчекинг и опровергла распространенное мнение о том, что импичмент Дональду Трампу, в случае его вынесения, закроет для политика возможность участия в новых президентских выборах 2024 года.