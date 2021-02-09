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В Сенате США согласовали регламент по импичменту Дональда Трампа

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Дональд Трамп, импичмент, процедура
Фото: 24 Канал

Команда защитников 45-го президента США уже назвала грядущий процесс "политическим театром", который не имеет ничего общего с Конституцией

Сенаторы договорились о том, как будет проводиться процесс о делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает издание USA Today.

Этот процесс исторический, поскольку 45-ый глава Белого дома стал первым президентом, которого дважды подвергли импичменту, и он будет первым, кого будут судить уже после ухода с поста. Присяжными на этом процессе будут сами сенаторы.

В свою очередь адвокаты Трампа во главе с Брюсом Кастором-младшим и Дэвидом Шоном назвали судебный процесс неконституционным и "политическим театром".

По словам лидера Демократической партии Сака Шумера и его коллеги из Республиканской партии Митча МакКоннела, они согласовали формат проведения процедуры импичмента с Палатой представителей и защитой Трампа.

"Все стороны согласовали структуру, которая обеспечит справедливое и честное судебное разбирательство по делу об импичменте бывшего президента Сенатом. У каждой стороны будет достаточно времени, чтобы высказать свои аргументы", – заявил Шумер.

В рамках судебного процесса во вторник, 9 февраля, пройдут четырехчасовые дебаты о том, стоит ли закрывать дело. Команда защиты экс-президента настаивает на том, что суд неконституционен, поскольку Трамп уже покинул свой пост.

Если решение будет не в пользу Трампа, у его адвокатов есть 9 часов до утра среды, чтобы подать ходатайства, а ответ другой стороны должен быть получен до 11 часов утра 10 февраля.

Затем у каждой из сторон будет по 16 часов, чтобы представить свои аргументы Сенату. После этого сенаторы получат по четыре часа, чтобы задать вопросы обеим сторонам процесса.

Сенат, США, импичмент
Фото: usatoday.com

Также сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей и предоставление дополнительных доказательств, а на заключительные заявления обеим сторонам предоставят четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и защитой Трампа. Затем Сенат скажет свое окончательное слово.

"Структура, о которой мы договорились, является в высшей степени справедливой", – подчеркнул Шумер.

Если Трамп будет признан виновным, то дальше последует голосование по вопросу о дисквалификации бывшего президента и его недопущении на пост кандидата в будущем.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа во второй раз 13 января. Предыдущее голосование по импичменту состоялось 18 декабря 2019 года, однако тогда Трамп был оправдан.

Напомним, обвинители в Палате представителей, которые ведут процесс импичмента Дональду Трампу обратились к экс-президенту, чтобы он дал показания в судебном процессе. Но его адвокаты быстро отреагировали с отрицательным ответом на просьбу. По их словам, экс-президент не будет участвовать в "неконституционном процессе".

В свою очередь редакция американского телеканала СNN провела собственный фактчекинг и опровергла распространенное мнение о том, что импичмент Дональду Трампу, в случае его вынесения, закроет для политика возможность участия в новых президентских выборах 2024 года.