Після "бунту користувачів Reddit" Мін'юст США нібито почав розслідування про маніпуляції з ринком

18 лютого комітет Конгресу США нібито проведе слухання, щоб розібратися, що сталося з акціями GameStop. На засідання вже викликали гендиректора Reddit.

Американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела повідомило, що Міністерство юстиції США почало розслідування про можливі маніпуляції з фінансовим ринком через швидке та неприродне зростання цін на акції деяких компаній, який трапився через так званий "бунт користувачів Reddit", які почали координовано інвестувати в GameStop, AMC та інші компанії.

Джерела WSJ розповіли, що відділ із боротьби з шахрайством Мін'юсту США в Сан-Франциско вже надіслав запит на отримання інформації про діяльність брокерів та інтернет-компаній, які опинилися в центрі "бунту Reddit". Зокрема, інформація запросили в онлайн-брокера Robinhood, який найчастіше використовували користувачі Reddit для покупки акцій GameStop, AMC та інших компаній. Користувачі Reddit хотіли "провчити" хедж-фонди, які нібито намагалися навмисно стримувати зростання цін на акції окремих компаній.

WSJ із посиланням на джерела повідомило, що крім Мін'юсту угоди вивчає і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Вона займається попереднім розслідуванням щодо правомірності дій інвесторів, які координували свої дії через Reddit. Раніше повідомлялося, що розслідуванням займається і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).

Журналісти зазначають, що розслідування Мін'юсту має кримінальний характер, а CFTC і SEC — цивільні регулятори. Однак, за інформацією WSJ, у цивільному правозастосуванні до відповідальності притягти простіше, ніж в кримінальному.

18 лютого Комітет із фінансових послуг Палати представників Конгресу США проведе слухання, на яких вивчить що сталося з акціями GameStop. На ці слухання для надання свідчень вже викликали й гендиректора Reddit Стіва Хаффмана.

Нагадаємо, нещодавно користувачі соцмережі Reddit, які є членами суспільства WallStreetBets, вирішили самостійно скуповувати акції мережі роздрібних магазинів відеоігор GameStop після того, як один із користувачів поскаржився на хедж-фонди, які намагаються навмисно стримувати зростання цін на акції GameStop. Зрештою інвесторам-любителям вдалося зробити так, що акції компанії піднялися з 20 доларів до 483 доларів за одиницю. Цим користувачі "втерли носа" Волл-Стріт, експерти якої прогнозували подальше падіння вартості акцій.

Після цього співтовариство переключилося на покупку акцій інших компаній, таких як Nokia та Blackberry. Через всю цю історію хедж-фонди втратили мільярди доларів. Також інвесторам із Reddit вдалося вплинути на ціни на срібло — вони значно зросли на світових ринках, досягнувши найвищого рівня із серпня 2020 року.

Robinhood був головним майданчиком, через який інвестори-любителі масово скуповували акції GameStop. 28 січня її адміністрація ухвалила рішення відключити можливість купувати акції GameStop та інших компаній, на які переключилися користувачі Reddit. Це сильно обурило багатьох користувачів інтернету. 29 січня Robinhood повернула можливість купувати акції GameStop, але тільки по одній на людину.

1 лютого обурений користувач Reddit оплатив літак, який пролетів над штаб-квартирою Robinhood із написом "Посмокчи мої яйця, Robinhood". Це викликало захват багатьох користувачів у соціальних мережах.

Утім, за інформацією WSJ, на поточний момент вартість акцій GameStop уже впала до 50 доларів за одиницю.

На початку лютого стало відомо, що в Голлівуді вже хочуть зняти фільм за цією історією.