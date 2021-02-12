После "бунта пользователей Reddit" Минюст США якобы начал расследование о манипуляциях с рынком

18 февраля комитет Конгресса США якобы проведет слушания, чтобы разобраться, что произошло с акциями GameStop. На заседание уже вызвали гендиректора Reddit.

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Министерство юстиции США начало расследование о возможных манипуляциях с финансовым рынком из-за быстрого и неестественного роста цен на акции некоторых компаний, который случился из-за так называемого "бунта пользователей Reddit", начавших координировано инвестировать в GameStop, AMC и другие компании.

Источники WSJ рассказали, что отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США в Сан-Франциско уже запросил информацию о деятельности брокеров и интернет-компаний, которые оказались в центре "бунта Reddit". В частности, информация была запрошена у онлайн-брокера Robinhood, который чаще всего использовали пользователи Reddit для покупки акций GameStop, AMC и других компаний. Пользователи Reddit хотели "проучить" хедж-фонды, которые якобы пытались намеренно сдерживать рост цен на акции отдельных компаний.

WSJ со ссылкой на источники рассказало, что помимо Минюста сделки изучает и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Она занимается предварительным расследованием касательно правомерности действий инвесторов, координировавших свои действия через Reddit. Ранее сообщалось, что расследованием занимается и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Журналисты отмечают, что расследование Минюста носит уголовный характер, а CFTC и SEC — гражданские регуляторы. Однако, по информации WSJ, в гражданском правоприменении к ответственности привлечь проще, чем в уголовном.

18 февраля Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США проведет слушания, на которых изучит что произошло с акциями GameStop. На эти слушания для дачи показаний уже вызвали и гендиректора Reddit Стива Хаффмана.

Напомним, недавно пользователи соцсети Reddit, состоящие в сообществе WallStreetBets, решили самостоятельно скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop после того, как один из юзеров пожаловался на хедж-фонды, пытающиеся намеренно сдерживать рост цен на акции GameStop. В итоге инвесторам-любителям удалось сделать так, что акции компании поднялись с 20 долларов до 483 долларов за единицу. Этим пользователи "утерли нос" Уолл-Стрит, эксперты которой прогнозировали дальнейшее падение стоимости акций.

После этого сообщество переключилось на покупку акций других компаний, таких как Nokia и Blackberry. Из-за всей этой истории хедж-фонды потеряли миллиарды долларов. Также инвесторам с Reddit удалось повлиять на цены на серебро — они значительно выросли на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года.

Robinhood являлся главной площадкой, через которую инвесторы-любители массово скупали акции GameStop. 28 января ее администрация приняла решение отключить возможность покупать акции GameStop и других компаний, на которые переключились пользователи Reddit. Это сильно возмутило многих пользователей интернета. 29 января Robinhood вернул возможность покупать акции GameStop, но только по одной на человека.

1 февраля возмущенный пользователь Reddit оплатил самолет, который пролетел над штаб-квартирой Robinhood с надписью "Пососи мои яйца, Robinhood". Это вызвало восторг многих пользователей в социальных сетях.

Впрочем, по информации WSJ, на текущий момент стоимость акций GameStop уже упала до 50 долларов за единицу.

В начале февраля стало известно, что в Голливуде уже хотят снять фильм по этой истории.