Вартість компанії SpaceX зросла до 74 мільярдів доларів

Свої акції компанія продавала по 419,99 доларів за кожну. Всього вдалося зібрати 850 мільйонів доларів.

Компанія Ілона Маска SpaceX закрила черговий раунд інвестицій і зібрала 850 мільйонів доларів для своїх майбутніх місій. Акції продавалися по 419,99 доларів за кожну. Як повідомляє CNBC, тепер вартість компанії становить майже 74 мільярдів доларів (у серпні 2020 року вона коштувала майже 46 мільярдів доларів).

Водночас деякі проекти SpaceX є вкрай збитковими. Подібним чином Маск у лютому відгукувався про постачальника супутникових інтернет-послуг — компанії Starlink. Компанія планує доставити велику кількість супутників для створення глобальної високошвидкісної інтернет-мережі, а це досить дорого коштує. Найближчим часом проект також навряд чи почне приносити гроші, оскільки він все ще знаходиться на стадії beta-тестування і попереднього замовлення.

При цьому напередодні компанія відправила на орбіту ракету-носій Falcon 9 із ще 60 супутниками Starlink. Таким чином, їх на орбіті вже понад 1 100 з 4 400, які планується вивести.

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Крім цього, зараз SpaceX працює над космічним кораблем Starship, вантажопідйомність якого може конкурувати із "Сатурн-5" — ракетою, яка доставила людей на Місяць.

Проект вимагає великої кількості випробувальних польотів, під час деяких може відбутися збій і вибух. У кінцевому підсумку Маск хоче зробити ракету багаторазовою. Ймовірно, йдеться як мінімум ще про декілька прототипів, які доведеться побудувати, перш ніж у неї з'явиться продукт, який можна вигідно відправити в космос.

Нагадаємо, супутниковий інтернет-провайдер Ілона Маска Starlink почав обслуговувати користувачів Європи.

Замовлення на підключення виконуються по черзі. Вартість комплекту Starlink — 499 доларів, місячна абонентська плата — 90 доларів. Протестувати послуги провайдера вже можуть жителі Великобританії.

Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск запланував тестування інтернету Starlink в Європі на лютий 2021 року. Він сподівається, що до зазначеного терміну отримає дозвіл від європейських регуляторів і нарешті зможе запустити публічне бета-тестування в Європі. Також у гендиректора SpaceX є амбітні плани забезпечити інтернет-з'єднання на Марсі для майбутніх колоній.