Стоимость компании SpaceX выросла до 74 миллиардов долларов

Свои акции компания продавала по 419,99 доллара за каждую. Всего удалось собрать 850 миллионов долларов.

Компания Илона Маска SpaceX закрыла очередной раунд инвестиций и собрала 850 миллионов долларов для своих будущих миссий. Акции продавались по 419,99 доллара за каждую. Как сообщает CNBC, теперь стоимость компании составляет около 74 миллиардов долларов (в августе 2020 года она стоила около 46 миллиардов долларов).

При этом некоторые проекты SpaceX являются крайне убыточными. Подобным образом Маск в феврале отзывался о поставщике спутниковых интернет-услуг – компании Starlink. Компания планирует доставить большое количество спутников для создания глобальной высокоскоростной интернет-сети, а это достаточно дорого стоит. В ближайшее время проект также вряд ли начнет приносить деньги, поскольку он все еще находится на стадии beta-тестирования и предварительного заказа.

При этом накануне компания отправила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с еще 60 спутниками Starlink. Таким образом, их на орбите уже более 1 100 из 4 400, которые планируется вывести.

[ + – ]

Помимо этого, сейчас SpaceX работает над космическим кораблем Starship, грузоподъемность которого может конкурировать с "Сатурн-5" – ракетой, которая доставила людей на Луну.

Проект требует большого количества испытательных полетов, во время некоторых может произойти сбой и взрыв. В конечном итоге Маск хочет сделать ракету многоразовой. Вероятно, речь идет как минимум еще о нескольких прототипах, которые придется построить, прежде чем у нее появится продукт, который может будет выгодно отправить в космос.

Напомним, cпутниковый интернет-провайдер Илона Маска Starlink начал обслуживать пользователей Европы.

Заказы на подключение выполняются в порядке очереди. Стоимость комплекта Starlink – 499 долларов, месячная абонентская плата – 90 долларов. Протестировать услуги провайдера уже могут жители Великобритании.

Недавно стало известно, что Илон Маск запланировал тестирование интернета Starlink в Европе на февраль 2021 года. Он надеется, что к указанному сроку получит разрешение от европейских регуляторов и наконец сможет запустить публичное бета-тестирование в Европе. Также у гендиректора SpaceX имеются амбициозные планы обеспечить интернет-соединение на Марсе для будущих колоний.