Рибак зі США зловив карася із зубами, як у людини (фото)

Риба здатна перемелювати черепашки та молюсків, а її м'ясо за смаком нагадує крабове.

33-річний американський рибалка Пол Лор виловив із річки недалеко від Мельбурна в штаті Флорида рибу, зуби якої дуже схожі на людські, пише видання Lad Bible.

Розглянувши свій улов, чоловік був дуже здивований і поспішив зробити фотографії трофея. Як видно на знімках, у риби повний рот зубів, які за формою нагадують зуби людини. Однак під час більш докладного дослідження він побачив, що зуби ростуть в кілька рядів, як в акули.

Фото: Lad Bible

Забарвлення риби теж незвичайне й схожий на зебру: у чорно-білу смугу. Її тіло компактне та м'ясисте.

"Судячи із зовнішнього вигляду, це одна з найдивніших риб, з якими я зустрічався", — розповів досвідчений рибалка.

Улов, який попався на вудку статі, насправді — кейпкодський карась. Нечасто, але він все ж зустрічається поблизу Перської затоки та атлантичного узбережжя США.

Фото: Facebook/South Carolina Department of Natural Resources

Пол Лор, який родом із гавайського Гонолулу й непогано знайється на рибах, за допомогою інтернету з'ясував, чому у спійманої ним риби так влаштована щелепа.

"У більшості кейпкодських карасів два-три ряди зубів із великою силою укусу. Її недостатньо, щоб відкусити вам палець, але досить, щоб ви більше ніколи не підносили руки до зубів цієї риби. Вони використовують зуби, щоб розбивати мушлі, раковини молюсків і крабів. Здебільшого вони їдять ракоподібних, такі зуби їм потрібні, щоб ламати панцири. У моїх краях рибу прозвали "крабом бідняка", тому що її легко зловити, і вона зазвичай їсть різні види крабів і креветок, тому за смаком нагадує крабове м'ясо", — пояснив він.

Інша назва цієї риби — Овеча Голова або Archosargus probatocephalus. Вона виростає до 76 сантиметрів. Вага карася може сягати 9 кілограмів, що робить його бажаним трофеєм для рибалок.

Фото: Lad Bible

Свій улов Пол Лор випустив назад у воду.

Нагадаємо, у шлунку крокодила довжиною 4,2 м на острові на північ від Квінсленда, Австралія, знайшли рештки людини. За даними місцевої влади, рештки, швидше за все, належать Ендрю Херду, 69-річному рибалці, який зник у цьому районі 11 лютого.

А ось рибалці з Таїланду пощастило куди більше. 37-річний чоловік випадково знайшов дорогоцінну перлину рідкісного апельсинового відтінку. Її попередня вартість становить не менше 300 тисяч доларів.