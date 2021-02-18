Рыбак из США поймал карася с зубами, как у человека (фото)

Рыба способна перемалывать ракушки и моллюски, а ее мясо по вкусу напоминает крабовое.

33-летний американский рыбак Пол Лор выудил из реки недалеко от Мельбурна в штате Флорида рыбу, зубы которой очень похожи на человеческие, пишет издание Lad Bible.

Рассмотрев свой улов, мужчина был немало удивлен и поспешил сделать фотографии трофея. Как видно на снимках, у рыбы полон рот зубов, по форме напоминающих зубы человека. Однако при более детальном исследовании он увидел, что зубы растут в несколько рядов, как у акулы.

Фото: Lad Bible

Окрас рыбы тоже необычный и похожий на зебру: в черно-белую полосу. Ее тело компактное и мясистое.

"Судя по внешнему виду, это одна из самых странных рыб, с которыми я встречался", – рассказал опытный рыбак.

Улов, попавшийся на удочку пола, на самом деле – кейпкодский карась. Нечасто, но он все же встречается в районе Персидского залива и атлантическом побережье США.

Фото: Facebook/South Carolina Department of Natural Resources

Пол Лор, который родом из гавайского Гонолулу и неплохо разбирается в рыбах, с помощью интернета выяснил, почему у пойманной им рыбы так устроена челюсть.

"У большинства кейпкодских карасей два-три ряда зубов с большой силой укуса. Её недостаточно, чтобы откусить вам палец, но достаточно, чтобы вы больше никогда не подносили руки к зубам этой рыбы. Они используют зубы, чтобы разбивать ракушки, раковины моллюсков и крабов. В основном они едят ракообразных, такие зубы им нужны, чтобы ломать панцири. В моих краях рыбу прозвали "крабом бедняка", потому что её легко поймать, и она в основном ест разные виды крабов и креветок, поэтому на вкус напоминает крабовое мясо", – объяснил он.

Другое название этой рыбы – Овечья Голова или Archosargus probatocephalus. Она вырастает до 76 сантиметров. Вес карася может достигать 9 килограммов, что делает его желаемым трофеем для рыбаков.

Фото: Lad Bible

Свой улов Пол Лор выпустил обратно в воду.

Напомним, в желудке крокодила длиной 4,2 м на острове к северу от Квинсленда, Австралия, нашли останки человека. По данным местных властей, останки, скорее всего, принадлежат Эндрю Херду, 69-летнему рыбаку, пропавшему в этом районе 11 февраля.

А вот рыбаку из Таиланда повезло куда больше. 37-летний мужчина случайно нашел драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов.