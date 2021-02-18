"Це був монстр": в США рибалки виловили окуня довжиною більше людського зросту (відео)

Довжина окуня перевищувала два метри, а вага — не менше 133 кілограмів.

Двоє рибалок з Флориди (США) зловили гігантського варшавського чорного окуня. Його довжина виявилася більше людського зросту.

Про це пише Fox News.

Зазначається, що Джошуа Йоргенсен і Джейсон Бойллуже багато років намагалися зловити величезну рибу, але їхня мрія здійснилася тільки в лютому. Окуня спіймали коли вони рибалили в Мексиканській затоці у 225 кілометрах від міста Форт-Майерс.

Щоб дістатися до місця риболовлі, знадобилося близько чотирьох годин. Рибалки закинули вудки і всього через хвилин п'ять стало клювати. Чоловіки тягнули рибу на борт свого судна 15-20 хвилин.

"Це був монстр! Коли риба зʼявилася біля поверхні, ми заволали. Нам навіть на думку не спадало, як важко буде затягнути її на човен", — сказав Джошуа Йоргенсен.

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Окуня затягували на борт четверо дорослих чоловіків.

Довжина окуня перевищувала два метри, а довжина його спинних плавників становила 60 сантиметрів. Риба важила не менше 133 кілограмів.

Зазначимо, недавно 33-річний американський рибалка Пол Лор виловив з річки неподалік Мельбурна у штаті Флорида рибу, зуби якої дуже схожі на людські.

А поблизу міста Камбалин у Західній Австралії три дівчини виловили з річки Фіцрой білого морського окуня довжиною 110 сантиметрів. Голими руками рибу з води тягли 18-річна Неллі Піндан та її двоюрідні сестри, 28-річна Джерлін Спінкс і 21-річна Дарлайя Кілер.