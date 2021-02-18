"Это был монстр": в США рыбаки выловили окуня длиной больше человеческого роста (видео)

Длина окуня превышала два метра, а вес – не менее 133 килограммов.

Двое рыболовов из Флориды (США) поймали гигантского варшавского черного окуня. Его длина оказалась больше человеческого роста.

Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что Джошуа Йоргенсен и Джейсон Бойллуже много лет пытались поймать огромную рыбу, но их мечта исполнилась только в феврале. Окунь попался, когда они рыбачили в Мексиканском заливе в 225 километрах от города Форт-Майерс.

Чтобы добраться до места рыбалки, понадобилось около четырех часов. Рыболовы закинули удочки и всего через минут пять стало клевать. Мужчины тянули рыбу на борт своего судна 15-20 минут.

"Это был монстр! Когда рыба показалась у поверхности, мы заорали. Нам даже в голову не приходило, как трудно будет затащить ее на лодку", – сказал Джошуа Йоргенсен.

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Окуня затаскивали на борт четверо взрослых мужчин.

Длина окуня превышала два метра, а длина его спинных плавников составляла 60 сантиметров. Рыба весила не менее 133 килограммов.

Отметим, недавно 33-летний американский рыбак Пол Лор выудил из реки недалеко от Мельбурна в штате Флорида рыбу, зубы которой очень похожи на человеческие.

А вблизи города Камбалин в Западной Австралии три девушки выловили из реки Фицрой белого морского окуня длиной 110 сантиметров. Голыми руками рыбу из воды тащили 18-летняя Нелли Пиндан и ее двоюродные сестры, 28-летняя Джерлин Спинкс и 21-летняя Дарлайя Киллер.