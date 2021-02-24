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Гольфіста Тайгера Вудса госпіталізували після ДТП в Каліфорнії (фото)

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Тайгер Вудс
Тайгер Вудс

Рятувальникам довелося ножицями "вирізати" із зруйнованого автомобіля зірку, який лише дивом залишився живий.

Американський гольфіст Тайгер Вудс госпіталізований після ДТП в Каліфорнії. Подробиці події з'ясував телеканал CNBC.

Вранці спортсмен потрапив в автокатастрофу на південь від Лос-Анджелесу. Очевидець подзвонив на гарячу лінію 911 і викликав рятувальників, яким довелося витягувати водія за допомогою гідравлічних ножиць. Тайгера Вудса доставили в медичний центр Harbor UCLA, який спеціалізується на важких травмах. Як заявив агент гольфіста Марк Стейнберг, унаслідок ДТП зірка отримав множинні пошкодження ноги і зараз знаходиться в хірургічному відділенні.

За інформацією поліцейських, Тайгер Вудс один їхав на автомобілі Genesis GV80 SUV із досить високою швидкістю і зачепив серединну смугу на дорозі, після чого злетів у кювет, врізався в дерева та перекинувся на бік. Влада зазначає, що не знайшла на проїжджій частині слідів гальмування чи заносу. Ділянка дороги добре відома поліцейським завдяки неодноразовим ДТП.

Тайгер Вудс, гольфіст, ДТП
Автомобіль Тайгера Вудса після ДТП
Фото: Bill-Gates

Тайгер Вудс опинився в пастці власного автомобіля, але саме він врятував йому життя, адже в Genesis GV80 SUV встановлені 10 повітряних подушок, крім того гольфіст був пристебнутий ременем безпеки. Після зіткнення спортсмен залишився в свідомості та зміг поговорити з поліцейськими. Автомобіль знаменитості отримав сильні пошкодження.

Тайгер Вудс, авто, ДТП
Автомобіль Тайгера Вудса після ДТП

"Це велике везіння, що містер Вудс зміг вийти з цього живим", — зазначив помічник окружного шерифа Карлос Гонзалес.

Раніше стало відомо, що в 2020 році Тайгер Вудс і Філ Мікельсон взяли участь в благодійному матчі з гольфу разом із легендами національної футбольної ліги (НФЛ) Пейтоном Меннінгом і Томом Бреді. За гру вони зібрали $20 млн, які переказали до фондів допомоги американцям, які постраждали від пандемії. Гру провели на домашньому полі Вудса у Флориді.

Писали також, що 12 лютого батько американської акторки та співачки Нікі Мінаж Роберт Мараж загинув унаслідок ДТП в Нью-Йорку. За інформацією журналістів, аварія сталася на перехресті Рослін-роуд і Рафф-авеню приблизно о 18:00 за місцевим часом, водій на великій швидкості збив чоловіка і втік із місця злочину.