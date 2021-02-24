Гольфіста Тайгера Вудса госпіталізували після ДТП в Каліфорнії (фото)

Рятувальникам довелося ножицями "вирізати" із зруйнованого автомобіля зірку, який лише дивом залишився живий.

Американський гольфіст Тайгер Вудс госпіталізований після ДТП в Каліфорнії. Подробиці події з'ясував телеканал CNBC.

Вранці спортсмен потрапив в автокатастрофу на південь від Лос-Анджелесу. Очевидець подзвонив на гарячу лінію 911 і викликав рятувальників, яким довелося витягувати водія за допомогою гідравлічних ножиць. Тайгера Вудса доставили в медичний центр Harbor UCLA, який спеціалізується на важких травмах. Як заявив агент гольфіста Марк Стейнберг, унаслідок ДТП зірка отримав множинні пошкодження ноги і зараз знаходиться в хірургічному відділенні.

За інформацією поліцейських, Тайгер Вудс один їхав на автомобілі Genesis GV80 SUV із досить високою швидкістю і зачепив серединну смугу на дорозі, після чого злетів у кювет, врізався в дерева та перекинувся на бік. Влада зазначає, що не знайшла на проїжджій частині слідів гальмування чи заносу. Ділянка дороги добре відома поліцейським завдяки неодноразовим ДТП.

[ + – ] Автомобіль Тайгера Вудса після ДТП Фото: Bill-Gates

Тайгер Вудс опинився в пастці власного автомобіля, але саме він врятував йому життя, адже в Genesis GV80 SUV встановлені 10 повітряних подушок, крім того гольфіст був пристебнутий ременем безпеки. Після зіткнення спортсмен залишився в свідомості та зміг поговорити з поліцейськими. Автомобіль знаменитості отримав сильні пошкодження.

[ + – ] Автомобіль Тайгера Вудса після ДТП

"Це велике везіння, що містер Вудс зміг вийти з цього живим", — зазначив помічник окружного шерифа Карлос Гонзалес.

Раніше стало відомо, що в 2020 році Тайгер Вудс і Філ Мікельсон взяли участь в благодійному матчі з гольфу разом із легендами національної футбольної ліги (НФЛ) Пейтоном Меннінгом і Томом Бреді. За гру вони зібрали $20 млн, які переказали до фондів допомоги американцям, які постраждали від пандемії. Гру провели на домашньому полі Вудса у Флориді.

Писали також, що 12 лютого батько американської акторки та співачки Нікі Мінаж Роберт Мараж загинув унаслідок ДТП в Нью-Йорку. За інформацією журналістів, аварія сталася на перехресті Рослін-роуд і Рафф-авеню приблизно о 18:00 за місцевим часом, водій на великій швидкості збив чоловіка і втік із місця злочину.