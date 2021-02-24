Гольфиста Тайгера Вудса госпитализировали после ДТП в Калифорнии (фото)

Спасателям пришлось ножницами "вырезать" из разрушенного автомобиля звезду, который лишь чудом остался жив.

Американский гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП в Калифорнии. Подробности происшествия выяснил телеканал CNBC.

Утром спортсмен попал в автокатастрофу к югу от Лос-Анджелеса. Очевидец позвонил на горячую линию 911 и вызвал спасателей, которым пришлось извлекать водителя при помощи гидравлических ножниц. Тайгера Вудса доставили в медицинский центр Harbor UCLA, который специализируется на тяжелых травмах. Как заявил агент гольфиста Марк Стейнберг, в результате ДТП звезда получил множественные повреждения ноги и сейчас находится в хирургическом отделении.

По информации полицейских, Тайгер Вудс один ехал на автомобиле Genesis GV80 SUV с довольно высокой скоростью и задел срединную полосу на дороге, после чего слетел в кювет, врезался в деревья и перевернулся на бок. Власти отмечают, что не нашли на проезжей части следов торможения или заноса. Участок дороги хорошо известен полицейским благодаря неоднократным ДТП.

[ + – ] Автомобиль Тайгера Вудса после ДТП Фото: CNBC

Тайгер Вудс оказался в ловушке собственного автомобиля, но именно он спас ему жизнь, ведь в Genesis GV80 SUV установлены 10 воздушных подушек, кроме того гольфист был пристегнут ремнем безопасности. После столкновения спортсмен остался в сознании и смог поговорить с полицейскими. Автомобиль знаменитости получил сильные повреждения.

[ + – ] Автомобиль Тайгера Вудса после ДТП

"Это большое везение, что мистер Вудс смог выйти из этого живым", — отметил помощник окружного шерифа Карлос Гонзалес.

Ранее стало известно, что в 2020 году Тайгер Вудс и Фил Микельсон приняли участие в благотворительном матче по гольфу вместе с легендами национальной футбольной лиги (НФЛ) Пейтоном Мэннингом и Томом Брэди. За игру они собрали $20 млн, которые перевели в фонды помощи американцам, пострадавшим от пандемии. Игру провели на домашнем поле Вудса во Флориде.

Писали также, что 12 февраля отец американской актрисы и певицы Ники Минаж Роберт Мараж погиб в результате ДТП в Нью-Йорке. По информации журналистов, авария произошла на перекрестке Рослин-роуд и Рафф-авеню около 18.00 по местному времени, водитель на большой скорости сбил мужчину и скрылся с места преступления.