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Гольфиста Тайгера Вудса госпитализировали после ДТП в Калифорнии (фото)

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Тайгер Вудс
Тайгер Вудс

Спасателям пришлось ножницами "вырезать" из разрушенного автомобиля звезду, который лишь чудом остался жив. 

Американский гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП в Калифорнии. Подробности происшествия выяснил телеканал CNBC

Утром спортсмен попал в автокатастрофу к югу от Лос-Анджелеса. Очевидец позвонил на горячую линию 911 и вызвал спасателей, которым пришлось извлекать водителя при помощи гидравлических ножниц. Тайгера Вудса доставили в медицинский центр Harbor UCLA, который специализируется на тяжелых травмах. Как заявил агент гольфиста Марк Стейнберг, в результате ДТП звезда получил множественные повреждения ноги и сейчас находится в хирургическом отделении. 

По информации полицейских, Тайгер Вудс один ехал на автомобиле Genesis GV80 SUV с довольно высокой скоростью и задел срединную полосу на дороге, после чего слетел в кювет, врезался в деревья и перевернулся на бок. Власти отмечают, что не нашли на проезжей части следов торможения или заноса. Участок дороги хорошо известен полицейским благодаря неоднократным ДТП. 

Тайгер Вудс, гольфист, ДТП
Автомобиль Тайгера Вудса после ДТП
Фото: CNBC

Тайгер Вудс оказался в ловушке собственного автомобиля, но именно он спас ему жизнь, ведь в Genesis GV80 SUV установлены 10 воздушных подушек, кроме того гольфист был пристегнут ремнем безопасности. После столкновения спортсмен остался в сознании и смог поговорить с полицейскими. Автомобиль знаменитости получил сильные повреждения. 

Тайгер Вудс, авто, ДТП
Автомобиль Тайгера Вудса после ДТП

"Это большое везение, что мистер Вудс смог выйти из этого живым", — отметил помощник окружного шерифа Карлос Гонзалес. 

Ранее стало известно, что в 2020 году Тайгер Вудс и Фил Микельсон приняли участие в благотворительном матче по гольфу вместе с легендами национальной футбольной лиги (НФЛ) Пейтоном Мэннингом и Томом Брэди. За игру они собрали $20 млн, которые перевели в фонды помощи американцам, пострадавшим от пандемии. Игру провели на домашнем поле Вудса во Флориде. 

Писали также, что 12 февраля отец американской актрисы и певицы Ники Минаж Роберт Мараж погиб в результате ДТП в Нью-Йорке. По информации журналистов, авария произошла на перекрестке Рослин-роуд и Рафф-авеню около 18.00 по местному времени, водитель на большой скорости сбил мужчину и скрылся с места преступления.