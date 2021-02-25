У Китаї заявили про повну перемогу над бідністю і злиднями

За словами генсека Комуністичної партії КНР Сі Цзіньпіна, за останні вісім років межу бідності подолали майже 100 мільйонів чоловік.

У Китаї повністю здолали бідність і злидні. Про це в четвер, 25 лютого, заявив генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє "Сіньхуа".

За словами генсека, за останні вісім років близько 100 мільйонів китайців подолали межу бідності.

"Завдяки спільним зусиллям Комуністичної партії Китаю і китайського народу ми здобули повну перемогу в боротьбі з бідністю", — сказав Сі Цзіньпін на зборах, присвячених цій темі.

Більш точна цифра — 98,99 мільйонів громадян країни із сільської місцевості. За вищезазначений проміжок часу, за словами Сі Цзіньпіна, з категорії бідних вийшли 832 повіти і 128 сіл.

З 2013 року країна інвестувала у відповідні зрушення 246 мільярдів доларів.

Раніше Китай зробив світу пропозицію щодо виходу з глобальної економічної кризи.

Голова КНР Сі Цзіньпін виступив на китайському міжнародному саміті з питань торгівлі послугами, запропонувавши шляхи спільного подолання світової економічної кризи, яка склалася у зв'язку з пандемією Covid-19.

За його словами, усі країни повинні спільно формувати відкрите й інклюзивне середовище для співпраці. Для цього, за словами лідера КНР, необхідно створити міжнародні торговельні платформи, "відкриті майданчики", де різні держави змогли б продемонструвати свої нові розробки і прориви у сфері торгівлі послугами.

Нагадаємо: у кінці липня держсекретар США Майк Помпео, виступаючи в президентській бібліотеці США в штаті Каліфорнія, заявив, що Китай є новою тиранією і закликав "вільний світ" на боротьбу з нею.