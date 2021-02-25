В Китае заявили о полной победе над бедностью и нищетой

По словам генсека Коммунистической партии КНР Си Цзиньпина, за последние восемь лет черту бедности преодолели почти 100 миллионов человек.

В Китае полностью одолели бедность и нищету. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, сообщает "Синьхуа".

По словам генсека, за последние восемь лет около 100 миллионов китайцев преодолели черту бедности.

"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью", — сказал Си Цзиньпин на собрании, посвященном этой теме.

Более точная цифра – 98,99 миллиона граждан страны из сельской местности. За вышеупомянутый промежуток времени, по словам Си Цзиньпина, из категории бедных вышли 832 уезда и 128 деревень.

С 2013 года страна инвестировала в соответствующие преобразования 246 миллиардов долларов.

Ранее Китай сделал миру предложение по выходу из глобального экономического кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на Китайском международном саммите по торговле услугами, обозначив пути совместного преодоления всемирного экономического кризиса, который сложился в связи с пандемией Covid-19.

По его словам, все страны должны сообща формировать открытую и инклюзивную среду для сотрудничества. Для этого, по словам лидера КНР, необходимо создать международные торговые платформы, "открытые площадки", где разные государства смогли бы продемонстрировать свои новые разработки и прорывы в сфере торговли услугами.

Напомним, в конце июля госсекретарь США Майк Помпео, выступая в президентской библиотеке США в штате Калифорния, заявил, что Китай является новой тиранией и призвал "свободный мир" на борьбу с ней.