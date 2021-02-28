"Думаю, навесні він піде": Тихановська передбачила відставку Лукашенка

На думку опозиціонерки, відставка Олександра Лукашенка буде неминуча під натиском Європи і США.

Олександр Лукашенко буде змушений піти зі свого поста в найближчі місяці.

Таку думку висловила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтервʼю німецькому тижневику Bild.

На думку опозиціонерки, відставка Лукашенка буде неминуча під натиском зростаючого тиску на його режим з боку Європи і США.

"Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде", — спрогнозувала Тихановська.

Крім того, вона сподівається на міцний союз між новим урядом США і ЄС.

"Тиск зростатиме з кожним днем, і одного дня стане для Лукашенка надмірним", — додала вона.

Тіхановском також зазначила, що за останні півроку змінилася вся Білорусь, вона також вірить в мирне вирішення всіх проблем в країні.

Відзначимо, в кінці січня представники білоруської опозиції під час зустрічі обговорили так званий план перемоги-2021. Опозиціонери заявили, що розкривати всі деталі плану вони будуть "по ходу розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій, для нарощування протестної активності, а також для економічного і політичного тиску на режим.

У Білорусі анонсовано відновлення масових вуличних протестів. Перша акція призначена на четвер, 25 березня. Світлана Тихановська оголосила підготовку до Дня Волі.