"Думаю, весной он уйдет": Тихановская предсказала отставку Лукашенко

По мнению оппозиционерки, отставка Александра Лукашенко будет неизбежна под натиском Европы и США.

Александр Лукашенко будет вынужден уйти со своего поста в ближайшие месяцы.

Такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild.

По мнению оппозиционера, отставка Лукашенко будет неизбежна под натиском увеличивающегося давления на его режим со стороны Европы и США.

"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", – спрогнозировала Тихановская.

Кроме того, она надеется на прочный союз между новым правительством США и ЕС.

"Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным", – добавила она.

Тихановская также отметила, что за последние полгода изменилась вся Беларусь, она также верит в мирное решение всех проблем в стране.

Отметим, в конце января представители белорусской оппозиции во время встречи обсудили так называемый план победы-2021. Оппозиционеры заявили, что раскрывать все детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, для наращивания протестной активности, а также для экономического и политического давления на режим.

В Беларуси анонсировано возобновление массовых уличных протестов. Первая акция назначена на четверг, 25 марта. Светлана Тихановская объявила подготовку ко Дню Воли.