Досі немає доказів того, що принцеса Латіфа жива, — ООН

Минуло два тижні з моменту запиту про долю дівчини, але відповіді від влади ОАЕ досі не надійшло.

Про долю принцеси Латіфи Аль Мактум, яка намагалася втекти з ОАЕ у 2018 році, досі нічого не відомо. Історія викликала широкий резонанс у світі, долею зниклої дівчини перейнялася Організація Об'єднаних Націй, яка надіслала офіційний запит з цього питання владі ОАЕ.

ВВС нагадує, що принцеса стверджувала у відеозаписі про те, що спецназівці накачали її наркотиками, коли вона тікала на човні і доставили назад у в'язницю, відтоді контакт з нею припинився.

Кадри з Латіфою викликали заклики до розслідування в ООН. Минулого місяця організація підтвердила, що запросила у ОАЕ докази того, що принцеса Латіфа жива. Однак, в п'ятницю, 5 березня, в ООН заявили, що прогресу з цього питання поки немає.

Прес-секретар ООН Роберт Колвілл повідомив, що зустрічався з дипломатичним представництвом Об'єднаних Арабських Еміратів у Женеві (Швейцарія), проте, коли його запитали, чи отримали докази того, що принцеса жива, він відповів: "Ще ні".

Нагадаємо, в лютому видання ВВС оприлюднило відеозвернення Латіфи, в якому вона повідомляла, що її утримують проти волі на віллі. На вікнах грати, а її постійно охороняють, тому усамітнитися вона може тільки у ванній. На відео принцеса каже, що боїться за своє життя.

"Я не знаю, коли мене випустять і на яких умовах. Кожен день я турбуюся про свою безпеку і життя. Я насправді не знаю, чи виживу в ситуації, що склалася. Зараз я дуже втомилася від всього", — розповів дочка еміра Дубая.

Крім того, останній раз її бачили на публіці у 2018 році — на яхті біля берегів Індії. Вона за допомогою друзів зробила спробу втечі від сім'ї на яхті. Тоді її спіймали за допомогою спецназу, вкололи наркотики і доставили назад під варту.

У 2013 році принцеса Латіфа бін Фахд бін Абдулазіз Аль Сауда — дочка колишнього короля Саудівської Аравії Фахда — купила історичний особняк в Женеві. Придбання обійшлося їй у 57,5 млн швейцарських франків (близько $62 млн).

Фокус повідомляв, що за долею 35-річної принцеси тепер стежить весь світ: всім цікаво, що ж насправді сталося за стінами розкішних замків одного з найкрасивіших і найбагатших міст світу і чому зізнання шейхи Латіфи можуть спровокувати міжнародний скандал.

Батько Латіфи, шейх Мохаммед бін Рашид Аль-Мактум — один з найбагатших голів держав у світі, правитель емірату Дубай, прем'єр-міністр і віце-президент Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).