До сих пор нет доказательств того, что принцесса Латифа жива, – ООН

Прошло две недели с момента запроса о судьбе девушки, но ответа от властей ОАЭ до сих пор не поступило

О судьбе принцессы Латифы Аль Мактум, которая пыталась бежать из ОАЭ в 2018 году, до сих пор ничего неизвестно. История вызвала широкий резонанс в мире, судьбой пропавшей девушки озаботилась Организация Объединенных Наций, направившая официальный запрос по данному вопросу властям ОАЭ.

ВВС напоминает, что принцесса утверждала в видеозаписи о том, что спецназовцы накачали ее наркотиками, когда она бежала на лодке и доставили обратно в тюрьму, с тех пор контакт с ней прекратился.

Кадры с Латифой вызвали призывы к расследованию в ООН. В прошлом месяце организация подтвердила, что запросила у ОАЭ доказательства того, что принцесса Латифа жива. Однако, в пятницу, 5 марта, в ООН заявили, что прогресса по данному вопросу пока нет.

Пресс-секретарь ООН Роберт Колвилл сообщил, что встречался с дипломатическим представительством Объединенных Арабских Эмиратов в Женеве (Швейцария), однако, когда его спросили, были ли получены доказательства того, что принцесса жива, он ответил: "Еще нет".

Напомним, в феврале издание ВВС обнародовало видеообращение Латифы, в котором она сообщала, что ее удерживают против воли на вилле. На окнах решетки, а ее постоянно охраняют, поэтому уединиться она может только в ванной. На видео принцесса говорит, что боится за свою жизнь.

"Я не знаю, когда меня выпустят и на каких условиях. Каждый день я беспокоюсь о своей безопасности и жизни. Я на самом деле не знаю, выживу ли в сложившейся ситуации. Сейчас я очень устала от всего", – рассказал дочь эмира Дубая.

Кроме того, последний раз ее видели на публике в 2018 году – на яхте у берегов Индии. Она с помощью друзей совершила попытку бегства от семьи на яхте. Тогда ее поймали при помощи спецназа, вкололи наркотики и доставили обратно под стражу.

В 2013 году принцесса Латифа бин Фахд бин Абдулазиз Аль Сауда — дочь бывшего короля Саудовской Аравии Фахда — купила исторический особняк в Женеве. Приобретение обошлось ей в 57,5 млн швейцарских франков (около $62 млн).

Фокус сообщал, что судьбой 35-летней принцессы теперь следит весь мир: всем любопытно, что же на самом деле произошло за стенами роскошных замков одного из самых красивых и богатых городов мира и почему признания шейхи Латифы могут спровоцировать международный скандал.

Отец Латифы, шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум – один из самых богатых глав государств в мире, правитель эмирата Дубай, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).