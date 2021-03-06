Літак з розшукуваним США Пригожиним нібито пролетів над Україною — російські ЗМІ

Росіяни продовжують створювати інформприводи навколо можливого місця перебування творця ПВК "Вагнера".

Євгенія Пригожина нібито помітили в зоні міжнародних рейсів аеропорту Пулково (Санкт-Петербург), про це повідомляє російський таблоїд Pravda.ru з посиланням на телеграм-канали. У публікації наголошується, що очевидцям не вдалося сфотографувати творця російської ПВК.

За даними джерел, підприємець успішно пройшов митний контроль. Телеграм-канал "Фаренгейт" стверджує, що Євген Пригожин сів у приватний літак Learjet 60 з розпізнавальним знаком "DCOMO". Автори простежили за його маршрутом по сервісу Flightradar і припустив, що борт може приземлитися в Києві. Однак літак пролетів над західною частиною України і опинився над Румунією.

[ + – ] Траєкторія польоту Learjet 60 Фото: Фаренгейт

"У повітряному просторі країни лайнер проведе менше півгодини. А це означає, що рівно на цей час Румунія потенційно стане багатшою на 250 тисяч американських доларів, обіцяних ФБР за упіймання російського бізнесмена", — зазначили автори.

[ + – ] Learjet 60 пролетів над Україною Фото: Фаренгейт

Пізніше "Фаренгейт" написав, що літак з Пригожиним почав знижуватися на території Чорногорії та опублікував відповідний скріншот. "Дві з половиною сотні тисяч доларів залишаються в скарбничці США", — зазначили автори.

[ + – ] Learjet 60 над Чорногорією Фото: Фаренгейт

Раніше стало відомо, що Євгенія Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна" ФБР оголосило в розшук за втручання в президентські вибори в США 2016 року. Американці запропонували винагороду в 250 тисяч доларів кожному, хто повідомить інформацію про місцезнаходження бізнесмена. Крім нього, з тієї ж причини в розшук оголосили ще 12 осіб. Прес-служба компанії "Конкорд", яка належить Пригожину, повідомила ФБР російську адресу бізнесмена і жартома зажадала винагороду. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що оголошений ФБР в розшук Пригожин знаходиться у нього в гостях в Грозному, і теж попросив у ФБР 250 тисяч доларів.

CNN в своєму розслідуванні зʼясували, що російський олігарх Євген Пригожин, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, фінансує захоплення Росією Центральноафриканської Республіки. За словами авторів, в ЦАР Росії допомагає так звана "група Вагнера", чия штаб-квартира розташована на місці напівзруйнованого колишнього президентського палацу в місті Беренго, який знаходиться в двох годинах їзди від столиці Бангі. Крім того, є інформація, що ПВК "Вагнера" діяла в Сирії, Лівії, Судані та інших країнах.

Прізвисько "кухар Путіна" Євген Пригожин отримав через те, що його компанія займалася організацією харчування "перших осіб" РФ. Крім того, бізнесмена вважають засновником фабрики тролів. Він знаходиться під санкціями США з 20 грудня 2016 роки за сприяння розвʼязанню війни на Донбасі.