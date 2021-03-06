Самолет с разыскиваемым США Пригожиным якобы пролетел над Украиной — российские СМИ

Россияне продолжают создавать информповоды вокруг возможного места пребывания создателя ЧВК "Вагнера".

Евгения Пригожина якобы заметили в зоне международных рейсов аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), об этом сообщает российский таблоид Pravda.ru со ссылкой на телеграм-каналы. В публикации отмечается, что очевидцам не удалось сфотографировать создателя российской ЧВК.

По данным источников, предприниматель успешно прошел таможенный контроль. Телеграм-канал "Фаренгейт" утверждает, что Евгений Пригожин сел в частный самолет Learjet 60 с опознавательным знаком "DCOMO". Авторы проследили за его маршрутом по сервису Flightradar и предположил, что борт может приземлиться в Киеве. Однако самолет пролетел над западной частью Украины и оказался над Румынией.

[ + – ] Траектория полета Learjet 60 Фото: Фаренгейт

"В воздушном пространстве страны лайнер проведёт менее получаса. А это значит, что ровно на это время Румыния потенциально станет богаче на 250 тысяч американских долларов, обещанных ФБР за поимку российского бизнесмена", — отметили авторы.

[ + – ] Learjet 60 пролетел на Украиной Фото: Фаренгейт

Ранее стало известно, что Евгения Пригожина, которого еще называют "поваром Путина" ФБР объявило в розыск за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года. Американцы предложили вознаграждение в 250 тысяч долларов любому, кто сообщит информацию о местонахождении бизнесмена. Кроме него, по той же причине в розыск объявили еще 12 человек. Пресс-служба компании "Конкорд", которая принадлежит Пригожину, сообщила ФБР российский адрес бизнесмена и в шутку потребовала вознаграждение. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что объявленный ФБР в розыск Пригожин находится у него в гостях в Грозном, и тоже попросил у ФБР 250 тысяч долларов.

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Наемник из ЧВК Вагнера рассказал, как Россия воевала с ИГИЛ в Сирии

CNN в своем расследовании выяснили, что российский олигарх Евгений Пригожин, близкий соратник президента РФ Владимира Путина, финансирует захват Россией Центральноафриканской Республики. По словам авторов, в ЦАР России помогает так называемая "группа Вагнера", чья штаб-квартира расположена на месте полуразрушенного бывшего президентского дворца в городе Беренго, который находится в двух часах езды от столицы Банги. Кроме того, есть информация, что ЧВК "Вагнера" действовала в Сирии, Ливии, Судане и других странах.

Прозвище "повар Путина" Евгений Пригожин получил из-за того, что его компания занималась организацией питания "первых лиц" РФ. Кроме того, бизнесмена считают основателем фабрики троллей. Он находится под санкциями США с 20 декабря 2016 года за содействие развязыванию войны на Донбассе.