У Росії загорілася скута кригою річка Об (відео)

"Дивіться, що відбувається на річці. Полум'я прямо фонтаном б'є".

6 березня біля міста Нижньовартовська (Ханти-Мансійський автономний округ, РФ) почалася пожежа прямо на скутою кригою річці Об. Про це повідомляє федеральний Росприроднагляд.

У відомстві припустили, що річка почала горіти через аварію на підводному трубопроводі. Керівник Росприроднагляду тримає зв'язок з губернатором Ханти-Мансійського автономного округу, а на місце інциденту направили інспекторів для з'ясування причин події і оцінки її наслідків для екології.

Представник компанії "Сібуртюменьгаз" підтвердив виданню РБК версію, згідно з якою пожежа на скутою кригою річці почалася через аварію на продуктопроводі.

"6 березня на підводному переході через річку Об продуктопроводу Нижневартовский ГПЗ — Південно-Баликскій ГПЗ стався пропуск широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛУ, або пропан-бутан, який використовується в побуті і як газомоторне паливо) з подальшим короткочасним спалахом", — сказав представник "Сібуртюменьгазу".

У компанії відзначили, що від місця інциденту до найближчого населеного пункту більше 40 км і ризиків для людей і екології нібито немає.

У мережі також опублікували відео, в якому один з очевидців розповів, що чоловік, який їхав по річці на снігоході, отримав через пожежу опіки обличчя. Портал "86.ru" з посиланням на користувачів соцмереж повідомив, що його нібито госпіталізували.

Видання ТАСС розповіло, що площа пожежі склала 1 тис. кв. м.

Нагадаємо, 27 лютого в міській лікарні №1 м Чернівці сталася пожежа, в результаті якої загинула одна людина, ще одна з опіками була доставлена в реанімацію. Спершу озвучувалася інформація про нібито вибух кисневого балона. Пізніше мер Чернівців спростував цю інформацію. 3 березня начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи розповів, що пожежа нібито почалася через кип'ятильник.