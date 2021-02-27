Взрыв в Черновцах: мэр города отрицает версию с кислородным баллоном

В мэрии и облгосадминистрации говорят, что причиной инцидента мог стать самоподжог одного из пациентов, находящихся в палате, где лечат больных с COVID-19.

Пожар в Черновицкой больнице №1 произошел не в результате взрыва кислородного баллона, он также никак не связан с проводкой. Об этом в субботу, 27 февраля, написал мэр Черновцов Роман Кличук на своей странице в Facebook.

"Прошу всех проверять информацию прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", – заявил градоначальник, отметив, что причины возгорания продолжают выяснять.

По словам Кличука, сейчас он находится в больнице, где произошла трагедия, повлекшая гибель мужчины.

"Я хочу выразить соболезнования его родным и близким. Еще один человек сейчас находится в реанимации из-за сильных ожогов. Врачи делают все возможное", – заявил он.

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Мэр города отметил, что пожар разгорелся в палате, его удалось локализовать почти сразу и соседние палаты не пострадали. Однако из-за "ужасного запаха" 20 пациентов из палат, которые находятся рядом с очагом возгорания, эвакуировали в другие больницы.

"Узнать, кто и где находится, родственники могут по телефону 550-103", – написал Кличук.

В свою очередь, "УНИАН", ссылаясь на градоначальника, пишет, что возгорание, вероятнее всего, произошло "на месте больного". По его словам, вряд ли причина пожара – в кипятильнике.

"Из-за чего это произошло, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся… Скорее всего, вторая версия", — цитирует Кличука издания.

Он отметил, что инцидент произошел, когда все отдыхали.

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил ZN.ua, что основная версия следствия – самоподжог одного из пациентов.

Областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что пожар произошел на втором этаже пятиэтажного здания больницы в палате. Площадь пожара составила около 30 кв. м, в 13.30 возгорание ликвидировали.

В тушении принимали участие 20 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС.

В отделе коммуникации полиции Черновицкой области сообщили, что решается вопрос об открытии уголовного производства.

Примечательно, что сперва про взрыв в Черновцах рассказала у себя в Facebook замглавы облгосадминистрации Наталья Гусак. Позже во время общения с журналистами она также опровергла версию о взрыве.

Версия про взрыв в Черновцах также была изначальной версией ГСЧС.

Напомним, 20 февраля два человека погибли, еще один тяжело травмирован в результате взрыва в Дрогобыче одного из домов на улице Стрийской.

В пятницу, 12 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Павлополь на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный.

В тот же день в Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой.