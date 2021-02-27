Вибух в Чернівцях: мер міста заперечує версію із кисневим балоном

У мерії та облдержадміністрації кажуть, що причиною інциденту міг стати самопідпал одного з пацієнтів, що знаходяться в палаті, де лікують хворих з COVID-19.

Пожежа в Чернівецькій лікарні №1 сталася не внаслідок вибуху кисневого балона, він також ніяк не пов'язаний з проводкою. Про це в суботу, 27 лютого, написав мер Чернівців Роман Клічук на своїй сторінці в Facebook.

"Прошу всіх перевіряти інформацію перед тим, поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть", — заявив градоначальник, зазначивши, що причини загоряння продовжують з'ясовувати.

За словами Клічука, зараз він знаходиться в лікарні, де сталася трагедія, що призвела до загибелі чоловіка.

"Я хочу висловити співчуття його рідним і близьким. Ще одна людина зараз знаходиться в реанімації через сильні опіки. Лікарі роблять все можливе", — заявив він.

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Мер міста зазначив, що пожежа розгорілася в палаті, її вдалося локалізувати майже відразу і сусідні палати не постраждали. Однак через "жахливий запах" 20 пацієнтів з палат, які знаходяться поруч з осередком займання, евакуювали в інші лікарні.

"Дізнатися, хто і де знаходиться, родичі можуть по телефону 550-103", — написав Клічук.

У свою чергу, "УНІАН", посилаючись на очільника міста, пише, що загоряння, найімовірніше, сталося "на місці хворого". За його словами, навряд чи причина пожежі — у кип'ятильнику.

"Через що це відбулося, невідомо. Або він курив, або вилив на себе спирт і загорівся ... Швидше за все, друга версія", — цитує Клічук видання.

Він зазначив, що інцидент стався, коли всі відпочивали.

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив ZN.ua, що основна версія слідства — самопідпал одного з пацієнтів.

Обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє, що пожежа сталася на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікарні в палаті. Площа пожежі склала близько 30 кв. м, о 13.30 займання ліквідували.

В гасінні приймали участь 20 людей особового складу та п'ять одиниць техніки ДСНС.

У відділі комунікації поліції Чернівецькій області повідомили, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Примітно, що спершу про вибух в Чернівцях розповіла у себе в Facebook заступник голови облдержадміністрації Наталія Гусак. Пізніше під час спілкування з журналістами вона також спростувала версію про вибух.

Версія про вибух в Чернівцях також була початковою версією ДСНС.

Нагадаємо, 20 лютого двоє людей загинули, ще один був важко травмований внаслідок вибуху в Дрогобичі одного з будинків на вулиці Стрийській.

У п'ятницю, 12 лютого, на Донбасі в районі населеного пункту Павлопіль на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий.

В той же день в Солом'янському районі Києва чоловік підірвав себе гранатою.