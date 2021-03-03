Пожар в больнице Черновцов: названа причина трагедии

Пожар случился из-за кипятильника, который использовали рядом со спиртом.

Начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский рассказал, почему 27 февраля случился пожар в больнице в Черновцах. Об этом сообщает местное издание "Молодий буковинець".

Бачинский говорит, что причиной пожара стал флакон со спиртом и кипятильник.

"Один из пациентов пользовался кипятильником. Рядом стоял спирт, вследствие высокой температуры спирт взорвался и пламя попало на мужчину, и он получил 70% поражения кожи. Это было причиной смерти", — сказал он.

Второй пациент, который погиб, по словам Бачинского, не мог ходить.

"Когда начался пожар, горели одеяло и одежда, палата была задымленной и образовался угарный газ. Мужчина не мог встать. Так как легкие были слабыми после коронавируса, он задохнулся", — говорит он.

Напомним, 27 февраля в городской больнице №1 г. Черновцы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один с ожогами был доставлен в реанимацию. Сперва озвучивалась информация о якобы взрыве кислородного баллона. Позднее мэр Черновцов опроверг эту информацию.

Позднее стало известно, что погибшим и пострадавшим при пожаре оказались два пенсионера. Погибшему было 76 лет, а умершему в реанимации — 77.